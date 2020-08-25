Киев, 25 августа, 2020, 22:13 — ИА Регнум. Окончание войны в Донбассе может последовать за саммитом «нормандской четвёрки», заявил 25 августа украинский президент Владимир Зеленский в интервью Euronews.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цель

Зеленский «Думаю, по результатам второй «нормандской встречи» высок шанс окончания войны».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 августа в Париже должна была состояться встреча советников глав «нормандской четвёрки», однако её отменили.

24 августа германский министр иностранных дел Хайко Маас заявил в Киеве, что уже в сентябре могут состояться переговоры в «нормандском формате» на уровне глав МИД.

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