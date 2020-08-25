Анкара, 25 августа, 2020, 22:05 — ИА Регнум. Турция может поставлять в Европу газ из месторождения, недавно обнаруженного в Чёрном море, заявил 25 августа глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По его словам, это крупнейшее месторождение за всю историю Турции, а кроме того, есть признаки наличия рядом с ним подобных ресурсов газа.

«Турция не только покупает газ, но и является транзитной страной. С открытием этого месторождения Турция становится в один ряд с крупнейшими энергетическими площадками. Мы будем использовать этот газ сами для удовлетворения своих потребностей, а излишки сможем поставлять в Европу», — сказал Чавушоглу.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально объявил об обнаружении крупного месторождения газа объёмом порядка 320 млрд куб. метров на дне Чёрного моря вблизи турецкого побережья.

По некоторым оценкам, общая стоимость обнаруженного газового месторождения может достигать $80 млрд.