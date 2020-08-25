Хартум, 25 августа, 2020, 22:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед посетил Хартум и провел переговоры по строительству плотины «Великого возрождения Эфиопии», 25 августа сообщает агентство Reuters.

U.S. Department of State Строительство плотины на Голубом Ниле в Эфиопии

«Обе стороны подчеркнули, что приложат все возможные усилия для успешного завершения трехсторонних переговоров» , — сказано в совместном заявлении Эфиопии и Судана по итогам переговоров.

«Великая плотина» на Голубом Ниле давно является камнем преткновения между Египтом, Эфиопией и Суданом. Не только экономика, но и весь жизненный уклад трех стран критически зависимы от уровня воды в реке Нил.

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