Остаются считанные дни до начала нового учебного года. Вопреки домыслам, обучение будет очным. Это значит, что школьникам нужны и форма, в том числе спортивная, и ранцы, и тетрадки со всеми канцелярскими принадлежностями. А вот в ряде учебных заведений из-за требования развести начало учёбы по времени пошли на такой шаг, как проведение первых уроков в дистанционном режиме. Значит, детям обязательно нужны компьютеры или ноутбуки. Сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2020 году в разных регионах, выясняет ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

07:16 26.08.2020 За год (в июле 2020 года по отношению к июлю 2019 года) в Красноярском крае цены на канцелярские товары и школьно-письменные принадлежности выросли на 3,6%. Одежда для детей школьного возраста подорожала на 2,6%. Об этом сообщили в Красноярскстате. Читайте также: В Красноярском крае подорожал набор школьника

07:20 26.08.2020 В свете ситуации с коронавирусом некоторые родители предпочитают не рисковать и пользуются для закупки необходимой канцелярии к школе интернет-магазинами. Некоторые сервисы предлагают также приобрести для школьников и одежду с примеркой. Не подошедшие по размеру товары можно вернуть. Стандартный набор школьника в этом году также пополнили маски для лица, антисептические средства. Родители предпочитают не полагаться в этом вопросе только на школу, а закупать их самостоятельно для своих детей.

07:22 26.08.2020 Набор канцтоваров для ученицы 9-го класса.

07:28 26.08.2020 В Иркутской области за год значительно подорожали одежда для школьников и школьные принадлежности. Как сообщает служба статистики, только в июле 2020 года, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, цены на одежду для детей школьного возраста выросли в среднем на 0,6%. Читайте также: «Корзина школьника» значительно подорожала в Приангарье

07:44 26.08.2020 В преддверии начала учебного года, 28 августа 2020 года в 11:00 (по московскому времени) пройдёт общероссийское родительское собрание. В формате онлайн-дискуссии с родителями школьников планирует принять участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Как сообщает министерство образования и науки Марий Эл, на связь планируют выйти родители из Иванова, Калининграда, Ульяновска, Севастополя, Челябинска, Красноярска, Магадана и Карачаево-Черкесии. Вопросы принимались до 22 августа. Возможно, среди них есть и вопрос трат на сборы к школе, так как в некоторых учебных заведениях родители до сих пор скидываются на приобретение отдельных учебников, рабочих тетрадей к ним.

07:47 26.08.2020 Около трети российских семей (33%) планируют потратить на подготовку детей к школе в новом учебном году от 5 до 10 тыс. рублей. Об этом говорится в результатах исследования, проведённого образовательным центром Maximum Education. Читайте также: В России выяснили сумму расходов на подготовку детей к школе

08:15 26.08.2020 В августе в Оренбурге началась пора распродаж школьных принадлежностей. Однако снижение цен коснулось в большей мере крупных сетевых магазинов. Как показывает практика, в розничных магазинах у дома цены остаются неизменными, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В 2020 году семья, воспитывающая ребенка — ученика среднего звена школы, потратила на канцтовары примерно 3 тыс. рублей, а в 2019 году — 2,5 тыс. рублей. Рюкзак стоил около 2 тыс. рублей. К этим расходам следует прибавить дополнительные, которые возникнут в начале учебного года, например, на контурные карты и атласы. Значительную часть трат занимает традиционно покупка школьной формы. Брюки или юбка, например, стоят от 1,5 тыс. рублей, блузка в пределах 1 тыс. рублей, столько же туфли. Читайте подробнее: Каковы расходы на подготовку ребёнка к школе в Оренбурге в 2020 году

08:21 26.08.2020 В Приморье сборы одного ребёнка в школу обойдутся семье в среднем в 13−15 тыс. рублей. Львиную долю расходов составляет одежда. Читайте подробнее: В Приморье на сборы ребёнка в школу семья в среднем тратит 15 тыс. рублей

09:34 26.08.2020 Траты родителей воронежских школьников в преддверии 1 сентября в 2020 году будут несколько выше, чем годом ранее. Об изменениях цен на основные товары для школы сообщили в Воронежстате. Самой существенной статьёй расхода, судя по всему, станут гаджеты. По оценке специалистов ведомства, в июле 2020 года по сравнению с тем же месяцем 2019 года цены на мониторы для настольных компьютеров выросли на 6,2% — средняя цена составляет 8059,4 руб. Ноутбуки подорожали на 4,6% (27,1 тыс. руб.), планшеты — на 3,3% (почти 10 тыс. рублей). Об этом: Воронежстат оценил траты родителей перед 1 сентября

09:51 26.08.2020 «Набор первоклассника» в 2020 году в среднем по Ростовской области стоит 17,9 тыс. рублей, обеспечить первоклассницу одеждой и канцелярией несколько дороже — 21,9 тыс. рублей. К такому выводу пришли специалисты Росстовстата, передаёт ИА REGNUM. Читайте подробнее: Ростовстат оценил стоимость «набора первоклассника» в 17,9 тыс. рублей

10:32 26.08.2020 В Хакасии за год (с июля 2019 года по июль 2020 года) на 2,7% подорожали школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары. Читайте также: Канцелярские товары подорожали в Хакасии

11:14 26.08.2020 Кошелек. Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

11:35 26.08.2020 В министерстве образования и науки Татарии заработала горячая линия по вопросам начала учебного года, выплатам педагогам за классное руководство и обеспечению детей горячим питанием. Читайте подробнее: В Татарии открыта горячая линия по вопросам начала учебного года

12:22 26.08.2020 Магазины одежды, обуви, детских и канцелярских товаров в середине августа впервые получили выручку, превысившую докризисный уровень. Таковы итоги исследования IТ-компании «Эвотор». Читайте также: Продажи детской одежды и канцтоваров превысили докризисный уровень

12:25 26.08.2020 Формально бесплатное образование превращается в экономическую проблему для родителей, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»). Подробности в материале: Журавлёв: «бесплатное» образование становится экономической проблемой

13:16 26.08.2020 Подготовить школьника к новому учебному году в Туве стало примерно на 3−4% дороже, чем в 2019 году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата, именно на столько выросли в среднем цены на школьно-письменные и канцелярские товары, а также одежду для детей школьного возраста. Читайте также: Стало известно, насколько подорожали школьные товары в Туве

13:58 26.08.2020 В Ростовской области сборы в школу могут вылиться в круглую сумму, если для обучения потребуются гаджеты. Ростовстат назвал стоимость техники, необходимой для дистанционного обучения, передаёт ИА REGNUM. Читайте также: Ростовстат назвал стоимость гаджетов для дистанционного обучения

14:01 26.08.2020 На 24% выросла стоимость минимального базового набора ученика, включающего в себя школьную форму, рюкзак и канцелярские товары, в августе в России в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Читайте также: Стоимость минимального базового набора ученика выросла в августе на 24%

14:32 26.08.2020 Покупать к школе надо только нужные и качественное школьные товары и принадлежности. Лучше составить список, чтобы сократить траты. Такой совет дали родителям учителя школ Москвы. Читайте также: Московские учителя дали советы по подготовке детей к школе

15:07 26.08.2020 Канцелярские товары. Дарья Антонова © ИА REGNUM

17:16 26.08.2020 В Брянской области началась всероссийская акция «Собери ребенка в школу». Ее основная задача — помощь малообеспеченным семья. Им вручили комплекты школьной формы, школьные принадлежности и ранцы, сообщает портал «Брянская улица».

19:10 26.08.2020 В Петербурге на подготовку ребенка к школе родители тратят в среднем 8,5 тысячи рублей. Такие данные содержатся в исследовании, проведенном порталом SuperJob.

20:09 26.08.2020 Согласно исследованиям портала Superjob, дороже всего собрать в школу ребенка в Новосибирске. Расходы на одного ребенка в среднем составляют 9,5 тысячи рублей.

22:15 26.08.2020 Первоклассники

08:23 27.08.2020 По данным Пензастат, стоимость «набора» первоклассника в регионе в целом меньше средних показателей по России и по Поволжью, однако по сравнению с прошлым годом, он стал на 600−700 рублей дороже. В прежних ценовых «рамках» остались лишь туфли и юбочки. Собрать мальчика по традиции дешевле, чем девочку — 16,9 тыс. рублей против 21,4 тыс. рублей соответственно.

09:05 27.08.2020 В Пензенской области в 2020 году подготовка школьника к новому учебному году обойдется в среднем в 16,9 тыс. рублей на мальчика и 21,4 тыс. рублей на девочку. Набор одежды для первоклассника (брюки, белая рубашка, носки, туфли и джемпер) стоит 4139,08 рубля, для первоклассницы (белая блузка, сарафан, джемпер, туфли и колготки) — 4999,59 рубля. Читайте также: Во сколько обойдутся сборы ребёнка в школу в Пензенской области?

09:35 27.08.2020 Школьная форма [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

09:38 27.08.2020 В Свердловской области на сборы ребёнка в школу можно потратить плюс-минус пять тысяч рублей. Главной статьёй затрат является покупка ранца, его можно приобрести за 1400 рублей и дороже, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Сколько стоит собрать ребёнка в школу на Урале

10:25 27.08.2020 Тетради. Анастасия Федорова © ИА Красная Весна

11:21 27.08.2020 Стандартный набор школьника в этом году обойдется россиянам в 7728 рублей. Таковы данные исследования маркетплейса «Беру».

11:45 27.08.2020 Сборы ребенка в школу в 2020 году обошлись бюджету калужской семьи в 35 тысяч рублей. Кроме формы и канцтоваров на семейном совете семья Городовиковых решила ввести новую статью расходов и еще около 15 тысяч рублей отложить на покупку ноутбука. Об этом: Калужская семья вынуждена потратить на сборы в школу 35 тысяч рублей

12:28 27.08.2020 Комплект рабочих тетрадей и атлас. Алексей Иванов © ИА REGNUM

13:15 27.08.2020 По данным маркетплейса «Беру», покупка пенала и письменных принадлежностей в этом августе в среднем обошлась в 1649 рублей, канцелярских товаров — в 1953 рубля, тетрадей — 445 рублей. Средний чек в категории ранцев и рюкзаков составил 2551 рубль, мешков для обуви — 348 рублей.

14:47 27.08.2020 Канцелярские товары. Наталья Хомутова © ИА REGNUM

16:48 27.08.2020 В Марий Эл минимальная сумма, которую будут вынуждены потратить родители на сбор девочки в школу, составит от 9424 рублей, мальчика — от 10 213 рублей. Читайте подробнее: Родители Марий Эл потратят на сбор ребёнка в школу минимум 9−10 тыс. рублей

17:30 27.08.2020 Школьница. Дарья Драй © ИА REGNUM

07:05 28.08.2020 По данным Красноярскстата, в июле 2020 года в Красноярском крае ранец или рюкзак для школьника в среднем стоили 1899,83 рубля. Это на 5,3% выше, чем в июле 2019 года.

08:23 28.08.2020 Красноярскстат обнародовал информацию о средних ценах на канцелярские товары в июле 2020 года в Красноярском крае. Школьная тетрадь в среднем стоит 6,25 рубля (на 1,3% дешевле к июлю 2019 года), альбом для рисования — 79,32 рубля (дороже на 4,1%), шариковая ручка — 23,45 рубля (дороже на 3,7%), чернографитный карандаш — 13 рублей (дороже на 2,5%), набор фломастеров — 130,07 рубля (дороже на 4,3%). Учебники, учебные пособия, дидактические материалы для общеобразовательной школы в среднем обойдутся в 398,73 рубля. Это на 3,2% больше, чем в июле 2019 года.

09:41 28.08.2020 В Красноярском крае за год (в июле 2020 года по отношению к июлю 2019 года) брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей подорожали на 1%. Средняя стоимость сорочки верхней для мальчиков школьного возраста в регионе — 739,45 рубля (+1,1% к июлю 2019 года). Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей в среднем стоит 1588,19 рубля (+4,9%), блузка — 1164,76 рубля (+5,6%), юбка из полушерстяных тканей — 1123,55 рубля (+2,7%). Читайте также: Одежда для школьников подорожала в Красноярском крае

09:42 28.08.2020 Родители алтайских школьников в текущем году стали значительно позже закупать всё необходимое к новому учебному году. Это связано не только с эпидемией коронавируса и ежедневным выявлением десятков новых носителей SARS-CoV-2, но и с опасением, что процесс дистанционного обучения продолжится. Как сообщает «Ток», больше всего в магазинах подорожала канцелярия, в частности, средняя стоимость наборов первоклассника составляет уже более 7700 руб., это на 55% больше, чем в 2019 году. Читайте также: В Алтайском крае «корзина школьника» обходится в 13—15 тыс рублей

09:52 28.08.2020 Среднюю стоимость условного минимального набора товаров для первоклассника рассчитали в Башкирии. Информация размещена на сайте Башстата. Об этом: В Башкирии рассчитали минимальную стоимость набора для первоклассников

10:02 28.08.2020 В Приаргунском районе Забайкальского края, помимо эпидемии коронавируса, сборы детей в школу осложняет эпидемия ящура, возникшая по причине заноса возбудителя с территории Китая. Как сообщает chita.ru со ссылкой на слова главы Сергея Литвинцева, для многих жителей реализация мяса является единственным источником дохода, но его вывоз запрещен из-за карантинных мероприятий. «Сейчас надо собирать детей в школу, отправлять студентов на учёбу, а средств нет. Прошу вникнуть в проблему», — пояснил Литвинцев. Читайте также: В Забайкалье селяне не могут собрать детей в школу из-за ящура

10:38 28.08.2020 Расходы на сборы в школу растут год от года. По данным Росстата, в 2019 году затраты на сборы мальчика составляли 18 500 рублей и на девочку — 23 000 рублей. В текущем году экономические итоги сборов в школу еще не подвели, но, по данным опроса издания «Забайкальский рабочий», уже ясно: 2020-й для родителей учеников стал более затратным. Меньше всего денег ушло на саму учёбу — канцелярию, рабочие тетради и учебники. На эти виды товаров родители потратили в среднем от 3000 до 6000 рублей. Помимо больших расходов, родителей удручают также требования к школьной форме: в школах стали диктовать и не только модель, но и цвет. Читайте подробнее: Собраться в школу и стать банкротом? Сколько тратят на детей в Забайкалье

11:00 28.08.2020 Против ношения медицинских масок детьми в школах высказалась почти половина родителей (47%). Их аргументы — «маска затрудняет работу легких», «ребенок не выдержит несколько часов в маске». Об этом: Почти 50% родителей против ношения детьми масок в школе

11:49 28.08.2020 Остались последние дни до начала учебного года — родители школьников Магаданской области подсчитывают бюджет на сборы в школу. Канцелярия, одежда и оргтехника на одного ученика потянула на 70 тыс. рублей. Подробности в материале: На Колыме средний чек за сборы в школу — 70 тысяч рублей

12:31 28.08.2020 Среди всех затрат самые высокие, пожалуй, на компьютерную технику. Цены за ноутбуки могут колебаться от 18 000 до 260 000 рублей.

12:58 28.08.2020 Кстати, ноутбуки очень могут пригодиться в новом учебном году. Например, в Воронежской области школы, в которых размещены избирательные участки, на три дня сентября уйдут на дистанционное обучение. Об этом: Воронежские школы уйдут на дистанционное обучение из-за выборов

13:44 28.08.2020 Родители первоклассников должны иметь право на выходной 1 сентября. Для них и их детей этот день — начало важного жизненного этапа, в который они должны шагнуть вместе, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк. Подробности в материале: Входной 1 сентября — правильно: выигрыш для всех

14:36 28.08.2020 Школьные ранцы. Дарья Антонова © ИА REGNUM

14:45 28.08.2020 Тюменцам на сборы ребёнка в школу придётся потратить в 2020 году 20 тыс. рублей. Об этом сообщает газета «Тюменская область сегодня». Отмечается, что по сравнению с прошлым годом, тюменским родителям придётся потратить на 10−15% больше в новом учебном году. Читайте также: «Корзина школьника» в Тюменской области составила 20 тыс. рублей

14:55 28.08.2020 На Ямале более 19 500 школьников из многодетных семей получат единовременную выплату к 1 сентября 2020 года. Это на 1,5 тыс. детей больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба главы региона. Размер выплаты составляет 3 777,42 рублей на одного ребёнка. На выплату имеют право многодетные семьи, постоянно проживающие в ЯНАО. Читайте также: Многодетным семьям Ямала выплатят деньги на школьников

15:22 28.08.2020 В России на 2% подорожал набор первоклассника. Об этом 28 августа сообщил Росстат в опубликованном исследовании. По данным статистического органа, сборы ученика первого класса в 2020 году в среднем уходит 18,8 тыс. рублей. Набор первоклассницы стоит дороже — 23,2 тыс. рублей. Столь высокая разница в стоимости сборов между мальчиками и девочками из-за гардероба. «Средняя цена на одежду по России для мальчиков чуть больше 14 тыс., а для девочек 18,6 тыс. [рублей]», — говорится в исследовании. Об этом: Набор первоклассника в России подорожал на 2%

15:32 28.08.2020 Стоимость одежды первоклассников оказалась значительно дешевле, чем у первоклассниц. Такие данные опубликовал 28 августа Росстат. Согласно информации статистического органа, средняя стоимость одежды российского первоклассника составляет 10 278,47 рублей. Одежда для первоклассницы обходится значительно дороже — в среднем 14 689,78 рублей. Таким образом, разница составляет более 4,4 тыс. рублей. Читайте также: Набор первоклассника: одежда девочек дороже почти в 1,5 раза

15:39 28.08.2020 В России средняя стоимость букета первоклассников в День знаний составляет 541,25 рублей. Об этом 28 августа сообщает Росстат. Указано, что в среднем букет состоит из пяти цветов. «Но в школах появляется новая традиция. Весь класс дарит учителю один букет, а сэкономленные деньги передаются на благотворительность», — отметили в Росстате. Об этом: Букет первоклассника в России в среднем стоит 541 рубль

15:51 28.08.2020 Спортивная форма для учеников первого класса в среднем стоит 3952 рубля. Об этом 28 августа сообщил Росстат. В среднюю сумму входит один спортивный костюм за 1802 рубля, кроссовки за 1410 рублей, а также две футболки за 740 рублей. Об этом: На спортивную форму для первоклассников в среднем тратят до 4 тыс. рублей

15:56 28.08.2020 Товары для школы. Дарья Антонова © ИА REGNUM

15:57 28.08.2020 В России на канцтовары для первоклассника в среднем тратят 2562 рубля. Об этом 28 августа сообщил Росстат. В набор входит пять ручек на сумму 90 рублей, пять карандашей за 76 рублей, четыре тетради за 28 рублей, один набор фломастеров из 12 цветов за 137 рублей, альбом для рисования 78 рублей. Наиболее дорогой статьёй расходов стали учебные пособия — пять штук на сумму 2151 рубль. Средний рюкзак для первоклассника стоит 2013 рублей. Читайте подробнее: Росстат назвал среднюю стоимость канцтоваров для первоклассников

17:19 28.08.2020 В Югре для подготовки детей к началу учебного года выплачивается два вида пособий для первоклассников. Об этом сообщает департамент социального развития ХМАО. Родители первоклассников, постоянно проживающие в Югре, могут получить единовременную выплату 7975 рублей на ребёнка. Многодетные семьи получат на первоклассника 11 180 рублей, а также на учащихся школ и профессиональных образовательных учреждений ХМАО. Подробности в материале: В Югре выплачиваются два вида пособий для подготовки детей к школе

17:20 28.08.2020 Источник: департамент соцразвития ХМАО

18:17 28.08.2020 В Кургане средний чек на сборы ребёнка в школу составляет около 20 тыс. рублей. Об этом сообщает портал 45.ru. Хотя некоторые в желании экономить закупаются в интернет-магазинах. В обычных торговых точках рабочие тетради по предметам для первоклассника обойдутся примерно в 1,5 тыс. рублей, канцелярия — 1,5 тыс. рублей. Брюки на мальчика стоят от 500 рублей, рубашки — от 400 рублей, костюмы — 1,5 тыс. рублей. Юбки для девочек — от 400 рублей, сарафаны — от 890 рублей, блузки — от 590 рублей, водолазки — от 320 рублей. Обувь для девочек — от 590 рублей, для мальчиков — 990 рублей, спортивная — от 400 рублей. Об этом: Курганцы не спешат на школьные ярмарки

21:32 28.08.2020 Школьная линейка. Алексей Колчин © ИА REGNUM

07:10 31.08.2020 В Хакасии в июле 2020 года ранец или рюкзак для школьников в среднем можно было приобрести за 2163,42 рубля. По данным Красноярскстата, это на 1,8% дешевле, чем в июле 2019 года.

08:24 31.08.2020 В Красноярскстате рассказали, сколько в среднем стоили канцелярские товары в Хакасии в июле 2020 года. Школьную тетрадь в июле можно приобрести за 5,89 рубля (+2,3% к июлю 2019 года), альбом для рисования — за 83,67 рубля (+5,4%), шариковую ручку — за 17,33 рубля (-1,1%), чернографитный карандаш — за 11,93 рубля (+6,3%), набор фломастеров — за 152,65 рубля (+7,9%).

09:25 31.08.2020 В последние выходные лета-2020 (29−30 августа) в магазинах Горно-Алтайска (Республика Алтай) было замечено большое количество семей, собирающих детей в школу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

09:56 31.08.2020 В Пензенской области в рамках акции «Собери ребенка в школу» 1248 детей из малообеспеченных семей, в том числе 476 первоклассников, получили школьные ранцы, канцтовары и форму. Кроме этого, в области реализуется проект «Адресная помощь семьям с детьми, пострадавшим в результате введения режима изоляции на территории региона, #ТыНеОдин». В рамках этого проекта помощь в подготовке к школе оказана 80 детям-первоклассникам из малообеспеченных семей, состоящих на учете в органах соцзащиты Пензы. Об этом: В Пензе более 1,3 тыс. семей получили помощь при подготовке детей к школе

10:57 31.08.2020 В Калужской области, чтобы собрать в 2020 году в школу первоклассника-мальчика, потребуется более 20 тысяч рублей, сборы девочки обойдутся минимум в 25,5 тыс. рублей. Согласно статистике, по сравнению с 2019 годом подорожала обувь для детей школьного возраста. Стали дороже и канцелярские товары. Подробности в материале: Свыше 20 тыс. рублей стоит «школьный набор» калужского первоклассника

12:03 31.08.2020 Учительница

12:59 31.08.2020 Учебники, учебные пособия, дидактические материалы для общеобразовательной школы за год (в июле 2020 года к июлю 2019 года) подорожали в Хакасии на 9,2%. Такие данные приводит Красноярскстат.

13:48 31.08.2020 В Туве средняя цена на ранец или рюкзак для школьника по состоянию на июль 2020 года составляла 1265,98 рубля. Как уточнили в Красноярскстате, это на 2,9% больше, чем в июле 2019 года.

14:45 31.08.2020 В 2020 году траты родителей на подготовку детей к школе выросли. В среднем они потратили 34 тыс. 858 рублей. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Читайте также: ВЦИОМ привёл среднюю сумму трат на подготовку детей к школе

15:23 31.08.2020 Рабочая тетрадь. Владислав Осипов © ИА REGNUM

16:27 31.08.2020 По данным Росстата, за год стоимость школьного набора для мальчиков-первоклассника выросла на 1,7%, а для девочек на 1,1% и составила 18,8 тыс. и 23,2 тыс. рублей соответственно.

16:28 31.08.2020 Стоимость комплекта для мальчиков и девочек может колебаться от 14 тыс. до 32 тыс. рублей в зависимости от региона России. Разброс цены одежды для девочки составляет 13 тыс. рублей.

17:01 31.08.2020 Мальчика дешевле всего собрать к 1 сентября в Орловской области (14 112,54 руб.), а девочку в Омской области (18 405,76 руб.), сообщает Росстат.

17:01 31.08.2020 Дороже всего сборы первоклассницы обойдутся в Камчатском крае (32 314,83 руб.), а мальчика — в Чукотском авт. округе (24 896,11 руб.).

17:16 31.08.2020 За последнюю неделю лета россияне потратили на подготовку детей к школе около 300 млн рублей — статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Это на 7% превышает результат недели с 17 по 23 августа и на 12% — показатели последней недели августа 2019 года.

17:17 31.08.2020 По статистике банка ВТБ, за год расходы россиян на сборы детей к школе выросли в среднем на 12%. Равномерно увеличились затраты на приобретение детской одежды, школьной формы и канцелярских принадлежностей. По сравнению с периодом до пандемии траты на школьные принадлежности выросли более чем в полтора раза. Зимой-весной этого года расходы россиян на детскую одежду и школьную форму были на 32% меньше, чем перед началом года. На канцелярию родители тратили на 36% меньше.

17:43 31.08.2020 Учебный класс. Дарья Антонова © ИА REGNUM

18:04 31.08.2020 «Накануне нового учебного года активность родителей традиционно высока: подготовка детей к школе требует значительных временных и денежных затрат, которые в этом году остаются на привычно высоком уровне. Несмотря на пандемию, сегмент товаров для школьников не пострадал: в этом году накануне 1 сентября родители потратили на 12% больше, чем годом ранее», — отметил руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек.

19:07 31.08.2020 Главный атрибут 1 сентября — букет цветов. Букет из пяти цветов Росстат оценил в 541,25 ₽. Но в школах появляется новая традиция. Весь класс дарит учителю один букет, а сэкономленные деньги передаются на благотворительность.

19:28 31.08.2020 Внедрение электронных дневников, а также дистанционное образование увеличивает количество гаджетов в семьях. По подсчетам Росстата, на каждую семью приходится больше одного персонального компьютера.

19:29 31.08.2020 Среднюю стоимость планшета Росстат оценил в 12 192,24 ₽, ноутбука — 30 118,18 ₽, флешки — 651,91 ₽.

20:08 31.08.2020 Ноутбуки на партах. mos.ru

20:44 31.08.2020 После летних каникул начинают работу кружки и секции. Цены на дополнительное образование сильно разнятся от региона к региону. Средняя цена академического часа составляет 200 рублей. Стоимость обучения в частной школе обойдется в 20 тысяч рублей ежемесячно, сообщает Росстат.

21:39 31.08.2020 День знаний. Владимир Васильев © ИА Красная Весна

22:20 31.08.2020 По данным Маристата, сборы в школу обойдутся в среднем: для девочек — от 9424 рублей, для мальчиков — от 10 213 рублей.

22:43 31.08.2020 Первый звонок. Элеонора Николова © ИА Красная Весна