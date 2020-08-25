Стокгольм, 25 августа, 2020, 20:57 — ИА Регнум. 25 августа в 14:40 (GMT+2) дополнительные воинские подразделения вооруженных сил Швеции прибыли на остров Готланд, расположенный в Балтийском море. Переброска в рамках «экстренного реагирования» была осуществлена на пароме марки M/S Visby. Об этом 25 августа сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Mil.ru ВМС Швеции

Встречать прибывших шведских военнослужащих на территории порта прибыл Маттиас Ардин, командующим расположенной на Готланде полковой частью. Отвечая на вопрос журналистов, зачем шведские военные перебрасываются в балтийский регион в рамках «экстренного реагирования», Ардин заявил следующее:

«Мы видим изменившуюся ситуацию в мире и напряженность в районе Балтийского моря. Мы демонстрируем, что здесь, на Готланде, мы в состоянии готовности».

«Речь идет о чрезвычайной ситуации?» — спросили журналисты.

«Экстренное реагирование, в отличие от учений, является чрезвычайной мерой. Но хочу подчеркнуть, что риск войны очень низкий».

О конкретном количестве переброшенных военнослужащих и родовой принадлежности солдат журналисты SVT Nyheter не сообщают.