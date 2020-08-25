Москва, 25 августа, 2020, 19:55 — ИА Регнум. В ГБОУ Москвы «Вешняковская школа» будут проводить дополнительные занятия либо в дистанционном режиме, либо по отдельности для параллелей, либо в каникулы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила заместитель директора по контролю за качеством образования Екатерина Белова.

IMG 4056

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

"Есть урочная нагрузка, есть внеурочная деятельность, а есть дополнительное образование, которое проходит во второй половине дня. Если это занятия, которые не требуют дополнительного оборудования, которое есть в школе, то при необходимости и соблюдении всех мер это можно провести в дистанционном режиме. Если же это, к примеру, робототехника, где требуется, чтобы ребёнок сидел и работал, то здесь будет организовано занятие только для детей одной параллели. Опять же, это будет происходить по особому расписанию, которое мы составляем. Учитель заранее знает это расписание», — сказала Белова.

IMG 4056

По её словам, в школе есть определённое количество часов, и «если вдруг это не будет ложиться в расписание, то нам рекомендовано проводить эти дополнительные часы в каникулярное время, когда нет урочной деятельности»: «Собственно, это можно было делать и ранее. До рекомендаций Роспотребнадзора на кружки могли ходить дети из других образовательных организаций, но в этом году мы организуем кружки только для детей нашей образовательной организации».

Белова отметила, что у каждого учителя есть расписание, которое будет иметь градацию по времени: «Урок может быть чуть подсокращён на 5−10 минут, и это потребуется, либо если класс нужно будет вывести для проветривания или в столовую, то мы чуть-чуть можем сместить время, либо если учитель должен будет прийти на урок к классу с другого потока».