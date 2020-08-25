Лондон, 25 августа, 2020, 19:30 — ИА Регнум. Премьер-министр Британии Борис Джонсон может оставить свою должность через несколько месяцев из-за проблем со здоровьем, возникших после заражения коронавирусом, сообщает 25 августа газета The Times со ссылкой на родственника одного из советников Джонсона.

Gov.uk Борис Джонсон

По словам родственника советника, Джонсон до сих пор страдает от последствий COVID-19, которым он переболел весной текущего года.

Утверждается, что полностью выздороветь Джонсон уже не надеется и планирует уйти в отставку в начале 2021 года.

При этом родственник советника заявил, что Джонсона можно сравнить с «травмированной лошадью», которую вернули к работе.

Стоит отметить, что пресс-служба премьер-министра Британии не комментирует эти сообщения СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, Борис Джонсон переболел COVID-19 в апреле 2020 года, провел несколько дней в палате интенсивной терапии, а затем призвал британцев избавляться от лишнего веса, который осложняет лечение от коронавируса.