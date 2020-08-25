Калуга, 25 августа, 2020, 19:15 — ИА Регнум. Сегодня, 25 августа, в ходе рабочей поездки в Калужскую область министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в сопровождении главы региона Владислава Шапши посетил перинатальный центр областной клинической больницы в Калуге.

Пресс-служба правительства Калужской области Министр здравоохранения РФ назвал блестящими достижения Калужской области

В структуру центра входят родильный дом, консультативно-диагностическое и гинекологическое отделения, медико-генетическая консультация. Здесь оказывают помощь женщинам группы высокого перинатального риска, выхаживают недоношенных детей, в том числе с экстремально низкой массой тела и врожденными патологиями. В центре работают 78 врачей, из них 7 кандидатов медицинских наук и 212 средних медработников.

С момента открытия в 2017 году по настоящее время в центре принято свыше одиннадцати с половиной тысяч родов. В неонатальной реанимации пролечено более двух тысяч новорожденных. В дистанционном консультативном центре проконсультировано около 7 тысяч 400 женщин. Состоялось 386 выездов анестезиолого-реанимационной акушерской бригады. Во многом благодаря работе центра в области в три раза снизилась младенческая смертность.

Пресс-служба правительства Калужской области Министр здравоохранения РФ назвал блестящими достижения Калужской области

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, Михаил Мурашко назвал Калужский областной перинатальный центр одним из лучших в стране. При этом он подчеркнул, что благодаря слаженной работе врачей разных специальностей и медицинских сестёр удалось достичь показателя девяностопроцентной выхаживаемости недоношенных детей. «Это блестящая работа», — констатировал федеральный министр. Главным её результатом он назвал тот факт, что показатель младенческой и перинатальной смертности в Калужской области — один из самых низких в стране.

В этот же день Михаил Мурашко побывал в Калужской областной клинической больнице скорой медицинской помощи им. К. Н. Шевченко. Это многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, приоритетными направлениями которого являются хирургия, травматология и ортопедия. В прошлом году здесь была оказана медицинская помощь почти 96,5 тысячи пациентов, из них более 15 тысяч — пролечены в круглосуточном стационаре.

Пресс-служба правительства Калужской области Министр здравоохранения РФ назвал блестящими достижения Калужской области

В 2018—2020 годах в БСМП проводилась модернизация сразу нескольких лечебно-диагностических отделений в хирургическом и рентгенологическом корпусах на площади более 4 тысяч 385 квадратных метров. В отделениях провели капитальный ремонт и полностью оснастили их современным медицинским оборудованием. Были закуплены 9 аппаратов ИВЛ, 128-срезовый спиральный компьютерный томограф последнего поколения, ангиограф и рентгенологическая установка на три рабочих места. В структуру больницы входят единственный в регионе центр травматологии и ортопедии, а также центр эндохирургии, центр амбулаторной хирургии, хирургический стационар, кардиологическое отделение, отделение экстренной терапии, диагностический блок, операционные блоки, отделения анестезиологии и реанимации.

На базе больницы создан симуляционный центр для практического обучения базовым и экспертным навыкам эндоскопической хирургии и сердечно-легочной реанимации студентов старших курсов медицинского факультета КГУ им К. Э. Циолковского, ординаторов и молодых врачей.

Пресс-служба правительства Калужской области Министр здравоохранения РФ назвал блестящими достижения Калужской области

Михаил Мурашко высоко оценил условия, созданные в БСМП за последние несколько лет. «Сегодня здесь совершенно другой уровень оказания помощи. Реанимация, например, соответствует самым высоким лицензионным требованиям», — заметил он.

Говоря о положительной динамике в развитии здравоохранения региона, руководитель федерального минздрава назвал изменения в данной сфере блестящими. «Верю, что регион движется правильно, успехи заслуживают признания и уважения. Медики молодцы», — констатировал Михаил Мурашко.

Владислав Шапша в свою очередь подчеркнул, что в области продолжится совершенствование медицинской отрасли, в частности, строительство фельдшерско-акушерских пунктов и оснащение больниц необходимым оборудованием. «Очень важно, чтобы люди увидели в ближайшее время практическую отдачу от нашей работы. И чтобы она была сконцентрирована не только вокруг отдельных больниц и областных учреждений, но и в районах жители увидели изменения к лучшему», — отметил глава региона.