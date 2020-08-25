Калуга, 25 августа, 2020, 19:06 — ИА Регнум. Сегодня, 25 августа, на форуме проектных траекторий «Моя Калуга — вектор в будущее» были подведены итоги конкурса студенческих работ. Форум проводится калужским филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ совместно с Городской думой Калуги уже шестой год.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге подвели итоги конкурса студенческих работ

«Вектор в будущее» показывает высокую активность калужской молодёжи, её неравнодушное отношение к проблемам родного города и искреннее стремление сделать Калугу комфортным и процветающим городом, — обратился к финалистам конкурса глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. — Городские власти уделяют особое внимание развитию конструктивного диалога с молодым поколением. Многие студенты и выпускники академии успешно работают в составе Молодёжной палаты при Городской думе Калуги».

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в предыдущие годы на конкурсе были представлены проекты, посвящённые решению актуальных городских проблем, сохранению исторического облика Калуги, повышению её туристической привлекательности, пропаганде семейных ценностей, социальной рекламе и развитию волонтёрского движения.

В проектах, прошедших в финал конкурса в этом году, акцент был сделан на благоустройство дворовых и общественных пространств, а также профориентацию молодёжи.

Проект «Космодромы в калужских дворах» предусматривает установку тематических детских площадок, выполненных в форме космодрома и украшенных символикой Калуги. Также планируется проведение тематических акций, квестов и викторин для детей силами волонтёров.

«Это тот идеал, к которому мы должны стремиться в городе, — оценил проект Александр Иванов, — но на практике всё не так просто: возникнут вопросы сохранности игрового оборудования, поддержания чистоты и порядка, не секрет, что детские площадки по ночам порой превращаются в места антиобщественной деятельности. Также необходимо проработать финансовые аспекты».

Особый интерес вызвал проект «Здравствуй, милая Калуга», посвященный благоустройству привокзального сквера.

Проектом предусмотрено новое устойчивое дорожное покрытие, дополнительное озеленение, установка новых скамеек с зарядными устройствами, бесплатный Wi-Fi, энергосберегающее освещение, крытые беседки, столы, лавочки и велопарковка. Прибывающих в Калугу должна будет встречать песня «Здравствуй, милая Калуга».

«Проект очень оригинальный, он вызвал большой интерес у специалистов управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений, — отметил Александр Иванов. — С проектом будет ознакомлено руководство Городской управы, совместно мы обсудим перспективы его реализации».

Первое место конкурсной комиссией было присуждено проекту «Здравствуй, милая Калуга», второе место — проекту «Космодромы в калужских дворах», третье место — проекту «Будущий Я», посвящённому профориентации молодёжи.

Победителям и финалистам конкурса были вручены призы и дипломы.