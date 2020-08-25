Палермо, Италия, 25 августа, 2020, 19:03 — ИА Регнум. Настоятель одного из католических приходов Сицилии Лоренцо Руссо во вторник, 25 августа, призвал не посещать мессы тех прихожан, которые поддерживают миграционную политику губернатора Сицилии Нелло Музумечи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Речь идет о решении Музумечи закрыть один из центров по приему нелегальных мигрантов — губернатор полагает, что прибытие всё большего числа мигрантов на остров создает как социальные, так и санитарные риски, и большинство жителей, по данным социологов, его в этом поддерживают.

«При всём уважении — как священник может говорить «не приходите на мессу», это разве нормально?» — прокомментировал слова Руссо лидер партии «Лига» Маттео Сальвини.

После выхода «Лиги» из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняет задание Брюсселя — в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома».

В настоящий момент ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии. Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство ежедневными новыми высадками (и все более частыми побегами мигрантов из центров по их приему), и в правительстве страны заговорили о необходимости ограничивать миграцию, по крайней мере на время эпидемии.