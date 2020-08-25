Рассказово, Тамбовская область, 25 августа, 2020, 19:01 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 25 августа, проконтролировал процесс проведения ремонтных работ и внедрения бережливых технологий в детской поликлинике Рассказовской ЦРБ, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. На эти цели выделено около 20 млн рублей.

Tambov.gov.ru Поликлиника оформлена в стиле нацпроекта

Губернатор оценил ход реализации новых проектов, в которые вложены бюджетные средства. В частности, Александр Никитин проконтролировал работы по реконструкции канализационного коллектора, благоустройство «Парка детства», большая часть финансирования которого выделена по нацпроекту «Жилье и городская среда», а также ремонт детской поликлиники в Рассказовской ЦРБ.

Детская поликлиника города Рассказово обслуживает более 15 тыс. детей города и двух районов — Рассказовского и Бондарского. Власти отмечают, что в старой поликлинике 1954 года постройки условия были стесненные, а оформление унылым, она не соответствовала современным требованиям. Новая детская поликлиника планирует принять первых пациентов в ноябре. На сегодня строительные работы выполнены на 80%. С вводом нового трехэтажного здания детской поликлиники ее площадь увеличится вдвое.

Александр Никитин пообщался с медработниками детской поликлиники. Ему рассказали, что из-за нехватки площадей диагностическая база расположена в нескольких корпусах Рассказовской ЦРБ. В новом здании есть место не только для диагностического отделения, блока восстановительного лечения, врачебных кабинетов и лабораторий, но и для крытой колясочной, колл-центра, картохранилища, кабинета неотложной помощи детям, игровой зоны, системы навигации и зон комфортного пребывания.

Яркое внутреннее оформление с портретами популярных персонажей известных мультфильмов будет способствовать улучшению настроения юных пациентов. Оформление сделано в стиле нацпроекта. В зоне регистратуры — информация о том, что объект появился по нацпроекту «Здравоохранение».

На ремонт и приобретение оборудования из бюджета направлено 17,3 млн рублей. На внедрение бережливых технологий области предоставлена субсидия в размере 2,5 млн рублей. На эти средства оборудовано внутреннее пространство, в том числе доступная среда для маломобильных групп населения.

«Развитие детской медицины — приоритетное направление для всей сферы здравоохранения. Забота о здоровье детей — это забота о будущем, — отметил Александр Никитин. — Поставлена задача — до конца года перевести все детские поликлиники на бережливые технологии, и мы успешно с ней справляемся. Следующий этап — перевод на современные технологии взрослых лечебных учреждений. Качественная медицинская помощь должна быть доступна всем жителям Тамбовщины, независимо от места проживания».

Александр Никитин остался удовлетворен темпами и качеством работ, а также отметил, что в Рассказово успешно решают проблему дефицита медицинских кадров. Укомплектованность участковыми врачами-педиатрами здесь 100-процентная за счет трудоустройства молодых специалистов-целевиков.

До конца года в Тамбовской области «бережливыми» станут еще три детские поликлиники — вторая детская поликлиника больницы имени Архиепископа Луки, городская поликлиника №2 Мичуринска и детская поликлиника Моршанской ЦРБ. В прошлом году в проекте «Бережливая поликлиника» участвовали девять лечебных учреждений. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» новую модель медицинской организации в 2024 году в нашем регионе планируют внедрить 37 поликлиник.