Москва, 25 августа, 2020, 18:58 — ИА Регнум. Попытки санкционного и политического давления на Белоруссию со стороны США и Евросоюза недопустимы, заявил 25 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с замгоссекретаря США Стивеном Биганом в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Соответствующее сообщение опубликовано 25 августа на официальном сайте МИД РФ.

«В ходе обмена мнениями по текущей ситуации в Республике Беларусь с российской стороны акцентирована недопустимость попыток оказания санкционного и политического давления на Минск для подрыва процесса налаживания в стране взаимоуважительного диалога между властью и обществом», — сказал Сергей Лавров журналистам по итогам встречи.

Напомним, переговоры Сергея Лаврова на встрече со Стивеном Биганом продолжалась более полутора часов в закрытом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста и беспорядки, организованные прозападной «оппозицией», требующей передачи власти.

По утверждению «оппозиции», результаты прошедших президентских выборов фальсифицированы. Каких-либо доказательств таких утверждений не приводится.