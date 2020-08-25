Санкт-Петербург, 25 августа, 2020, 20:37 — ИА Регнум. Учебный год начнется вовремя — 1 сентября тысячи школьников Санкт-Петербурга войдут в свои классы, которые не видели с марта. Из-за пандемии коронавирусной инфекции последние четверти они были вынуждены доучиваться дистанционно. Но вместе с возвращением в школы учащиеся и педагоги должны будут приспосабливаться к новым реалиям — обязательной термометрии на входе, ношению масок, использованию санитайзеров, раздельным входам и выходам, «разведенным» переменам.

Елена Молчанова ИА REGNUM Муниципальная школа № 619 состоит из двух филиалов.

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

Как будет организован образовательный процесс в новых условиях ИА REGNUM решило узнать в государственной средней общеобразовательной школе № 619 Калининского района Санкт-Петербурга. Учебное заведение существует вот уже 23 года, а в сентябре 2019-го на Кондратьевском проспекте открылся большой филиал школы, рассчитанный на тысячу учеников.

Елена Молчанова ИА REGNUM Филиал на Кондратьевском был открыт в сентябре 2019 года. В первый год его посетили 500 учеников, а в 2020 году их будет около тысячи.

Огромное по площади четырехэтажное здание разместилось внутри просторного двора многоквартирных новостроек. Уже на подходе становится ясно, что к вопросу безопасности здесь подходят строго, по периметру школа обнесена забором, оборудованным специальными пропускными устройствами и домофонами.

Елена Молчанова ИА REGNUM Муниципальная школа № 619 состоит из двух филиалов.

Чистая зона

Чтобы получить аудиенцию в администрации школы, нужно предварительно записаться, а чтобы войти в холл здания — зарегистрироваться на охране и пройти металлодетектор. Сразу же за ним стоит сотрудник, который замеряет температуру у гостя и записывает в специальный журнал, а затем проводит к нужному кабинету.

Елена Молчанова ИА REGNUM Из-за пандемии расписание уроков немного сдвинулось, а двери школы будут открыты с 08.05 часов.

«Сейчас у нас проходит медосмотр учащихся. Все строго по записи, и ученик каждого класса знает время и дату, когда он может прийти и пройти тест», — пояснила сотрудница-проверяющая одному из учащихся, который, видимо, перепутал дату и пришел на медосмотр не в тот день.

Елена Молчанова ИА REGNUM Сейчас в школе идет активная фаза медосмотров.

К слову, медосмотр ведется сразу в нескольких медицинских кабинетах. Специальная «санитарная» зона оборудована на первом этаже учебного заведения, в ней работают несколько сотрудников из числа медицинского персонала и квалифицированный врач.

Елена Молчанова ИА REGNUM На входе в здание помимо охраны и металлодетектора теперь дежурит сотрудник, которые замеряет температуру тела гостя.

По словам руководителя медицинской службы Марины Лукьяновой, с началом учебного года вход в школу будет открыт с 08:30 до 09:30 часов. Что касается линейки 1 сентября — как и во всем городе, она будет организована только для первоклассников, которых в этом году набралось на шесть классов, и будущих выпускников 11-х классов.

Елена Молчанова ИА REGNUM По периметру школа обнесена забором с несколькими входами.

«Все учебные дни будут контролироваться медперсоналом, а помещения дезинфицироваться и обеззараживаться специальными лампами, которые были приобретены еще при строительстве школы, и рециркуляторами, которые начали закупать в пандемию», — пояснила собеседница агентства.

А пока до начала учебного года осталась ровно неделя и, как отметила директор школы Ирина Байкова, постановление главного санитарного врача в учебном заведении приняли как основное условие безопасности как учащихся, так и педагогов. Поэтому всё, что было предписано — выполнено.

«У нас уже составлены учебное расписание, графики проветриваний и дезинфекций, установлены санитайзеры и определены разные входы», — пояснила собеседница агентства.

Елена Молчанова ИА REGNUM Все учащиеся школы будут обеспечены горячим питанием.

К слову, корреспондент ИА REGNUM вошел в здание с центрального входа, однако в здании предусмотрено как минимум семь входов и выходов для учащихся. Кроме того, на базе школы с этого года начнет работать «IT-куб» (центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий, — прим. ред.), для него также предусмотрена отдельная входная зона.

Елена Молчанова ИА REGNUM Все классы разведены по потокам. Ученики не будут пересекаться между собой в коридорах, рекреациях и на лестницах.

С заботой о близких

В учебном заведении заботятся о здоровье не только учащихся, но и педагогов и сотрудников. Несмотря на непростое финансовое положение, администрация школы закупила для всех своих сотрудников медицинские маски и перчатки, а для учителей — специальные защитные экраны.

«Наши педагоги готовы работать в условиях пандемии. Мы считаем правильным, что дети будут видеть лица своих учителей», — пояснила директор.

Елена Молчанова ИА REGNUM Преподаватели и сотрудники школы обеспечены масками, перчатками, а также экранами.

При этом в школе не будут настаивать на ношении масок детьми. Надевать их или нет — решат сами родители.

«Сейчас самое главное — комфортное психологическое состояние всех участников учебного процесса — родителей, педагогов, учеников», — подчеркнула Ирина Байкова.

Елена Молчанова ИА REGNUM В случае необходимости в школе есть большие помещения, как Медиатека (на фото), которые могут использоваться под классы.

Елена Молчанова ИА REGNUM Из-за пандемии все парты решено расставить в шахматном порядке.

В школе признают, что новый учебный год будет немного не таким, как предыдущие. В учебном заведении готовы к тому, что кто-то из родителей не захочет пока отпускать своего ребенка на живое общение с педагогом и продолжит дистанционное образование. Для таких случаев продуман алгоритм работы и закуплено всё необходимое. Что же касается остальных учащихся, то для них продумано расписание, в которое включено блоками как дистанционное, так и очное образование в стенах школы.

«Мы сейчас говорим о смешанном формате обучения с применением всех тех форм и форматов, которые на сегодняшний день допустимы системой образования города и страны и соответствуют качественному стандарту образования», — резюмировала директор школы № 619.

Елена Молчанова ИА REGNUM Начала очного образования ждут не только родители и дети, но и учителя.

Елена Молчанова ИА REGNUM Как будут проходить дополнительные занятия пока неизвестно, но к приему учеников все готово.