Москва, 25 августа, 2020, 18:38 — ИА Регнум. Курс евро во вторник, 25 августа, превысил отметку в 89 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

По состоянию на 18:19 мск евро подорожал на 1 рубль 10 копеек относительно уровня закрытия предыдущей сессии и достиг 89,07 рубля.

В последний раз курс европейской валюты находился на такой отметке 30 марта 2020 года.

Тем временем курс доллара поднялся на 62 копейки — до 75,28 рубля.