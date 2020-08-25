Ярославские оппозиционные кандидаты объединились для наблюдения за выборами
Ярославль, 25 августа, 2020, 18:25 — ИА Регнум. В Ярославской области кандидаты в депутаты от трёх партий объединились для организации совместного наблюдения за ходом голосования на довыборах в Государственную думу РФ. Об этом они рассказали на пресс-конференции 25 августа. Коалицию против возможных нарушений составили Елена Кузнецова (КПРФ), Анатолий Лисицын («Справедливая Россия») и Олег Виноградов («Яблоко»).
Три партии объединят усилия для того, чтобы закрыть все избирательные участки наблюдателями. Сделать это будет непросто: на выборах 450 избирательных участков, которые будут открыты в течение трёх дней. Кандидаты призывают ярославцев записываться в наблюдатели.
Кандидаты не верят, что областная избирательная комиссия может обеспечить честность избирательного процесса. Они говорят, что их жалобы по поводу нарушений в ходе агитации остаются без внимания.
Кандидаты обращают внимание, что Ярославская область стала пилотным регионом для проведения электронного голосования. Возможные махинации поставят под удар саму идею дистанционного голосования.
Также члены коалиции призвали присоединиться к наблюдению за выборами «все конструктивные силы, в том числе из Москвы и дружественных России международных организаций».