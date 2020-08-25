Ярославль, 25 августа, 2020, 18:25 — ИА Регнум. В Ярославской области кандидаты в депутаты от трёх партий объединились для организации совместного наблюдения за ходом голосования на довыборах в Государственную думу РФ. Об этом они рассказали на пресс-конференции 25 августа. Коалицию против возможных нарушений составили Елена Кузнецова (КПРФ), Анатолий Лисицын («Справедливая Россия») и Олег Виноградов («Яблоко»).

Участники пресс-конференции: Анатолий Лисицын, Елена Кузнецова, Олег Виноградов

"Прекрасно понимаем, что административный ресурс будет заряжен на полную. Тем более электронное голосование, тем более три дня. Мы хотим принять меры, которые позволят нам проконтролировать этот процесс и создать предпосылки для того, чтобы выборы были максимально честными. Хотя понятие «честные» давно дискредитировано, особенно с последними процедурами законодательными», — сказал Анатолий Лисицын.

Три партии объединят усилия для того, чтобы закрыть все избирательные участки наблюдателями. Сделать это будет непросто: на выборах 450 избирательных участков, которые будут открыты в течение трёх дней. Кандидаты призывают ярославцев записываться в наблюдатели.

«У нас коалиция независимых кандидатов местных, ярославских. Половина кандидатов — из Москвы. Какие-то приезжие, варяги приехали на выборы, им всё равно. Мы заинтересованы в том, чтобы Ярославская область была регионом честных выборов. Мы понимаем, что с каждым годом это всё труднее. И мы видим, какое давление идёт, какие нарушения идут. Мы уже знаем по информации из школ, когда учителей заставляют досрочно прийти проголосовать», — рассказал Олег Виноградов.

Кандидаты не верят, что областная избирательная комиссия может обеспечить честность избирательного процесса. Они говорят, что их жалобы по поводу нарушений в ходе агитации остаются без внимания.

«Уже обращения были. Наша областная комиссия работает как исполком «Единой России». Чисто линию Коваленко защищают и ни на какие доводы не обращают внимания. С пеной у рта защищают позицию, что все сделано правильно, отказано вам обоснованно. Бесполезно обращаться», — сказала Елена Кузнецова.

Кандидаты обращают внимание, что Ярославская область стала пилотным регионом для проведения электронного голосования. Возможные махинации поставят под удар саму идею дистанционного голосования.

Также члены коалиции призвали присоединиться к наблюдению за выборами «все конструктивные силы, в том числе из Москвы и дружественных России международных организаций».