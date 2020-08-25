Москва, 25 августа, 2020, 18:18 — ИА Регнум. Заместитель председателя правления АО «Газпромбанк» Тигран Хачатуров избран председателем совета директоров ПАО «Криогенмаш». Об этом говорится в сообщении предприятия.

ИА REGNUM ПАО «Криогенмаш»

«Совет директоров поставил перед руководством «Криогенмаша» и новым менеджментом группы ОМЗ как головной компании задачу разработать в ближайшее время стратегию развития предприятия, — рассказал Тигран Хачатуров. — Ее основная цель — достижение лидирующих позиций «Криогенмаша» на российском рынке и его усиление на традиционных зарубежных рынках. Газпромбанк видит большой потенциал в развитии криогенных технологий в России. Мы продолжаем рассматривать «Криогенмаш» как стратегический актив».

Основным бизнесом предприятия является производство воздухоразделительных установок, которые позволяют получать из воздуха кислород, азот и аргон, необходимые для многих технологических процессов металлургии и химии, а также оборудования для получения, хранения и транспортирования СПГ. Выпускаемая продукция конкурентоспособна на международном рынке, поэтому около 30% продукции поставляется на экспорт. В 2017 году «Криогенмаш» ввел в эксплуатацию очередной on-site проект — цех разделения воздуха для снабжения предприятий Ижорской промышленной площадки техническими газами (кислород, азот, аргон). Инвестиции составили около 1 млрд рублей. На текущий момент у компании восемь подобных проектов в разных регионах страны.

«Криогенмаш» — это ключевое предприятие России в области проектирования и производства криогенного оборудования. Среди его заказчиков — крупнейшие металлургические и химические компании, предприятия космической отрасли, нефтегазовые компании, развивающие производство СПГ. Оборудование «Криогенмаша» поставляется и на внешние рынки — в семь стран мира за последние пять лет», — отметил зампред правления Газпромбанка.

Весной 2020 года Министерство промышленности и торговли России внесло «Криогенмаш» в составе группы ОМЗ в перечень системообразующих отечественных предприятий.