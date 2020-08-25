Калуга, 25 августа, 2020, 20:16 — ИА Регнум. Порядка 900 млн рублей направлено из бюджета всех уровней на подготовку школ Калужской области к новому учебному году. Об этом 25 августа заявил врио губернатора Владислав Шапша, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

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По его словам, в регионе было капитально отремонтировано 15 школ. Еще в 190 выполнен текущий ремонт. Все школы имеют освещенные территории, оборудованы системами противопожарной сигнализации и видеонаблюдения, кнопками экстренного вызова полиции. При подготовке образовательных организаций к учебному году особое внимание уделено строгому исполнению требований главного государственного санитарного врача страны. Все учреждения обеспечены средствами дистанционной термометрии, рециркуляторами воздуха, приспособлениями для гигиенической обработки рук, дезинфицирующими средствами.

«Учебный процесс с учётом возможностей сокращения уроков, разделение потоков для питания школьников спланировано так, чтобы свести к минимуму контакты между детьми из разных параллелей и обеспечить их безопасность», — подчеркнул Владислав Шапша.

1 сентября в школы Калужской области придут более 110 тысяч учащихся, из которых около 12,5 тыс. — первоклассники. Бесплатным горячим питанием будут обеспечены 47 тысяч учащихся начальных классов. Вместе с ними бесплатные или льготные школьные завтраки и обеды получат 77% учащихся. Во всех общеобразовательных учреждениях созданы условия для применения цифровых ресурсов. Предусмотрена возможность использования дистанционных форм обучения. Все школы укомплектованы педагогическими кадрами. В регионе будут выполнены требования по осуществлению доплат классным руководителям, а также сохранены ранее действующие выплаты педагогам.