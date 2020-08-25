Чебоксары, 25 августа, 2020, 17:58 — ИА Регнум. В Чувашии планируют увеличить размер пособий для семей, которые имеют пятерых и более детей. Ежегодно на это потребуется дополнительно почти 16 млн рублей. Соответствующие изменения предлагается внести в проект закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Законопроект разработан министерством труда и социальной политики республики. В частности, его предлагается дополнить размерами пособия для семей, имеющих пять и более детей.

«Предлагается дополнить размерами пособия для семей, имеющих пять и более детей, установив размеры пособий с учетом увеличения базового размера пособия для многодетных семей, имеющих четыре ребенка в возрасте до 18 лет, в два раза (256 рублей х 2 = 512 рублей)», — говорится, в частности, в пояснительной записке.

В минтруде отмечают, что практика установления дифференцированного пособия многодетным семьям действует в ряде регионов — в частности, Ингушетии и Рязанской области.

По официальным данным, на 1 июля в Чувашии проживали 1434 многодетные семьи с пятью и более детьми, в которых проживает 7848 детей. На выплату пособия семьям, имеющим пять и более детей, расходы составляют 1113 88,8 тыс. рублей.

«При принятии проекта закона расходы республиканского бюджета Чувашской Республики на выплату пособия указанным категориям семей расчётно увеличатся на 15 894,5 тыс. рублей ежегодно и составят 127 283,3 тыс. рублей», — подсчитали в министерстве.

Уточняется, что средства будут перераспределены из выделенных минтруду ассигнований на ведение основной деятельности.