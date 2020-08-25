В Чувашии увеличат пособия для семей, имеющих пятерых детей
Чебоксары, 25 августа, 2020, 17:58 — ИА Регнум. В Чувашии планируют увеличить размер пособий для семей, которые имеют пятерых и более детей. Ежегодно на это потребуется дополнительно почти 16 млн рублей. Соответствующие изменения предлагается внести в проект закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Законопроект разработан министерством труда и социальной политики республики. В частности, его предлагается дополнить размерами пособия для семей, имеющих пять и более детей.
В минтруде отмечают, что практика установления дифференцированного пособия многодетным семьям действует в ряде регионов — в частности, Ингушетии и Рязанской области.
По официальным данным, на 1 июля в Чувашии проживали 1434 многодетные семьи с пятью и более детьми, в которых проживает 7848 детей. На выплату пособия семьям, имеющим пять и более детей, расходы составляют 1113 88,8 тыс. рублей.
Уточняется, что средства будут перераспределены из выделенных минтруду ассигнований на ведение основной деятельности.