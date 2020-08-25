Медведев возглавил комиссию по обеспечению интересов РФ в Арктике
Москва, 25 августа, 2020, 17:29 — ИА Регнум. Новой комиссией по обеспечению интересов России в Арктике будет руководить замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
М. Иванов. rus-arc.ru
Белый медведь около построек. о. Гукера, Земля Франца-Иосифа
Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин. Документ опубликован 25 августа на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, в России создаётся межведомственная комиссия Совбеза РФ, а также утверждается её состав.
Напомним, подготовка решений по обеспечению защищённости жизненно важных интересов граждан России, российского общества и России как государства входит в функции Совбеза РФ.
Владимир Путин, как президент, является главой Совбеза РФ, занимаемая Медведевым должность заместителя этой структуры была создана 16 января 2020 г.