Москва, 25 августа, 2020, 17:29 — ИА Регнум. Новой комиссией по обеспечению интересов России в Арктике будет руководить замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

М. Иванов. rus-arc.ru Белый медведь около построек. о. Гукера, Земля Франца-Иосифа

Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин. Документ опубликован 25 августа на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, в России создаётся межведомственная комиссия Совбеза РФ, а также утверждается её состав.

Напомним, подготовка решений по обеспечению защищённости жизненно важных интересов граждан России, российского общества и России как государства входит в функции Совбеза РФ.

Владимир Путин, как президент, является главой Совбеза РФ, занимаемая Медведевым должность заместителя этой структуры была создана 16 января 2020 г.