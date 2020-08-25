Краснодар, 25 августа, 2020, 17:10 — ИА Регнум. 33 первых класса будут открыты в средней школе №71 Краснодара. Об этом сообщило издание «Кубань24» 25 августа.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Первоклашки

Школа имеет четыре корпуса, также новый корпус на улице Байбакова, и только он вмещает 1,5 тыс. мест в одну смену. Другая школа-рекордсмен по числу первых классов — СОШ № 11, которая объединяет две школы на улицах Российской и имени Героя Аверкиева. Там собрали 22 первых класса. Всего в этом году за парты в школах Краснодара сядут более 160 тыс. учеников, в том числе 18,5 тыс. первоклассников.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в День знаний в школе по ул. им. Героя Аверкиева провели сразу четыре торжественные линейки — в прошлом году в школу пришли три тысячи детей, тогда было создано 24 первых классов.

Об этом: Краснодарская школа провела за день четыре линейки