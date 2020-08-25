Москва, 25 августа, 2020, 17:06 — ИА Регнум. Синод Русской православной церкви на заседании под руководством патриарха Московского и всея Руси Кирилла принял решение об освобождении от должности патриаршего экзарха всея Беларуси Павла (Пономарёва). Об этом сообщил 25 августа глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна

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"Священный синод принял прошение патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности патриаршего экзарха всея Беларуси и выразил ему благодарность за понесённые труды», — написал он в своём Telegram-канале.

Сообщается, что новым патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией.

Митрополит Павел назначен главой Кубанской митрополии.

Напомним, 10 августа митрополит Павел Пономарёв поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах, однако спустя несколько дней извинился за свои поздравления. Как сообщил «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент) пресс-секретарь Белорусской православной церкви протоиерей Сергий Лепин, получив информацию о последующих событиях в стране, митрополит «возмутился, ужаснулся и расстроился».