Дамаск, 25 августа, 2020, 16:49 — ИА Регнум. Указ о формировании в Сирии нового правительства подписал президент страны Башар Асад, сообщает 25 августа SANA.

Kremlin.ru Башар Асад

Согласно документу, формирование правительства поручено исполняющему обязанности премьер-министра Сирии Хусейну Арнусу.

Напомним, Имада Хамис являлся премьер-министром до 11 июня 2020 г., когда и. о. был назначен Арнус, до того руководивший сирийским министерством водных ресурсов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сирии 19 июля 2020 г. состоялись парламентские выборы: первая сессия Народного совета Сирии прошла 12 августа.