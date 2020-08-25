Ростов-на-Дону, 25 августа, 2020, 16:39 — ИА Регнум. «Набор первоклассника» в 2020 году в среднем по Ростовской области стоит 17,9 тыс. рублей, обеспечить первоклассницу одеждой и канцелярией несколько дороже — 21,9 тыс. рублей. К такому выводу пришли специалисты Росстовстата, передаёт ИА REGNUM.

Rostov.gks.ru Набор первоклассника и первоклассницы

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

Специалисты при расчёте включили в комплект вещи, канцелярские принадлежности, учебные и дидактические материалы, которые потребуются мальчикам и девочкам в новом учебном году.

«В ценах июля собрать в школу мальчика вышло дешевле, чем девочку на 4 тыс. рублей. Полная экипировка первоклассника стоит 17 тыс. 927,04 рубля, первоклассницы — 21 тыс. 931,74 рубля, что по сравнению с июлем 2019 года дороже на 3,8% и 2,64% соответственно. При этом цены на комплект вещей выросли в среднем — на 2,53%, на канцтовары — на 5,85%», — уточняет Ростовстат.

Наиболее затратной частью комплекта является одежда и обувь. Форма для девочки обойдётся в 17 тыс. 491,72 рубля, для мальчика — в 13 тыс. 487,02 рубля.