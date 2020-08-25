Бишкек, 25 августа, 2020, 16:19 — ИА Регнум. С начала 2020 года Киргизия экспортировала 158 тонн мёда, общая стоимость которого составила $534 тысячи (39,7 млн рублей). Об этом сегодня, 25 августа, на брифинге заявил премьер-министр Кубатбек Боронов, передает «Tazabek»

Анна Новикова ИА Красная Весна Пчелы

Также глава правительства сообщил, что несмотря на пандемию коронавируса и ее последствия, киргизстанские сельхозпроизводители поставили за рубеж 26,5 тысячи тонн кураги.

По словам высокопоставленного чиновника, продолжается, хоть ив меньших объемах, экспорт выращенных в Киргизии арбузов, дынь, абрикоса и картофеля, а также молочных продуктов местного производства.