Москва, 25 августа, 2020, 16:08 — ИА Регнум. В России разработали уникальный мобильный радиолокационный комплекс, позволяющий находить людей под завалами разрушенных зданий и снежных завалов на глубине пяти метров. Об этом сообщил разработчик — Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ.

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«В основе действия разрабатываемого комплекса — метод радиолокации. Он обеспечит высокую достоверность поиска на глубине до пяти метров», — сообщили в институте.

Отмечается, что на обследование участка завала площадью до 10 квадратных метров потребуется всего от одной до трех минут. Еще одна важная характеристика разработки — высокая степень достоверности поиска.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа глава МЧС Евгений Зиничев принял участие в открытии центра, который оснащен современной техникой, новейшими системами мониторинга и прогнозирования метеообстановки, а также комплексами наблюдения за геодинамическими процессами.