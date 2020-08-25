Калуга, 25 августа, 2020, 16:08 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 29 человек за последние сутки, сообщает 25 августа корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM

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Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 910 положительных результатов тестов, 1 тыс. 183 человека находятся на лечении, 6 тыс. 663 человека выздоровели, 64 человека умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (241), в Обнинске (138), в Боровском районе (135), в Людиновском районе (129), в Малоярославецком районе (62) и в Дзержинском районе (60).