Ярославль, 25 августа, 2020, 15:59 — ИА Регнум. Тренеры и работники «Спортивной школы олимпийского резерва №21», больше известной как «ярославская конноспортивная школа», заявляют о серьезном давлении со стороны властей города Ярославля, в чьём ведении сейчас находится учреждение. Конфликт с мэрией выражается в бесконечных проверках, придирках, предвзятом отношении к деятельности школы и её администрации. Мэрия сокращает финансирование, вынуждает учреждение фактически заниматься коммерческой деятельностью.

Как предполагают сотрудники школы, мэрия, ссылаясь на отсутствие средств для финансирования олимпийских дисциплин конного спорта, намерена сократить поголовье лошадей и сделать из спорта бизнес. Ещё одной «идеей» городских властей может стать передача земель школы, граничащих с Тверицким бором, под жилищную застройку.

В попытках привлечь внимание к проблеме и сохранить спортивные ресурсы коллектив школы обратился к первому губернатору Ярославской области Анатолию Лисицыну и к депутату Государственной Думы РФ Валентине Терешковой.

24 августа Анатолий Лисицын встретился с коллективом муниципального учреждения и поддержал их позицию.

«Ваша школа известна своими традициями. 90 лет вы воспитываете ярославских спортсменов. За эти годы вы заработали безусловный авторитет. И недопустимо каким-либо образом дискредитировать ярославскую конноспортивную школу и тем более препятствовать ее развитию. Я вижу, что вам урезается финансирование, под разными надуманными поводами проводятся проверки, которые вносят нервозность в нормальную работу. Похоже, что это делается для дискредитации нынешнего директора школы, чтобы в дальнейшем сменить руководство, развалить школу и завладеть её собственностью», — заявил Анатолий Лисицын.

Собственность конноспортивной школы является лакомым куском. Возникшая 90 лет назад на окраине города, сейчас школа оказалась фактически в центре Ярославля. Красота Тверицкого бора, близость городской инфраструктуры, транспортная доступность — всё это, естественно, порождает у некоторых предпринимателей интерес к захвату земель школы под жилищную застройку в «зеленой» зоне. Похожие ситуации в настоящее время возникли в Самаре и в Ростове-на-Дону.

Решением проблемы, по мнению администрации школы, стало бы возвращение конноспортивной школы на областное финансирование. С просьбой оказать содействие в этом вопросе, а также защитить школу от нападок городских властей к Анатолию Лисицыну обратился коллектив СШОР.

«Когда я был губернатором, ярославская конноспортивная школа была подведомственна региональным учреждениям в сфере физкультуры и спорта, и тогда проблем с финансированием у нее не возникало. Я возьму под контроль ваше обращение, и мы обязательно разберемся с ним. Нельзя допустить, чтобы ярославская конноспортивная школа прекратила свое существование», — обещал Анатолий Лисицын.

Сейчас в ярославской конноспортивной школе (СШОР №21) конным спортом занимается около 200 спортсменов. Бесплатно на этап начальной подготовки принимаются дети 10−11 лет. Ярославская конноспортивная школа подготовила десятки победителей и призеров международных соревнований, более 50 мастеров спорта СССР и России, мастеров спорта международного класса. В 2020 году двое воспитанников школы должны были выступать на олимпиаде в Токио, отмененной из-за коронавируса.