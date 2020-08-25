Киев, 25 августа, 2020, 16:02 — ИА Регнум. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины разрешило в официальных документах употреблять феминитивы — указывать профессии в женском роде. Соответствующий приказ «Об утверждении изменения №9 к национальному классификатору ДК 003:2010» опубликован на официальном сайте министерства.

«станочница»

«По необходимости пользователя, при внесении записи о названии работы в кадровую документацию отдельного работника, профессиональные названия работ могут быть адаптированы для определения женского пола лица, выполняющего соответствующие работы», — сказано в документе.

В качестве примера в приказе фигурирует «инженерка», «станочница» и «социологиня».

Напомним, в 2018 году пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины обязали использовать «женские» названия профессий.