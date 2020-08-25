Москва, 25 августа, 2020, 15:52 — ИА Регнум. За последние три года в России Федеральная служба судебных приставов (ФССП) ликвидировала около 3,6 тыс. незаконных свалок. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 августа заявил директор Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Аристов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Свалка

«3,6 тыс. свалок за три года ликвидировано. Но этот процесс очень сложный, потому что должники обычно пытаются избежать этого и всячески скрываются», — заявил Аристов.

«Кроме того, снесли 9 тыс. зданий несанкционированной застройки, в основном это юг, южные регионы России: Краснодарский край, Ростовская область», — указал он.