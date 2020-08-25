Обнинск, Калужская область, 25 августа, 2020, 16:10 — ИА Регнум. Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба — филиал Национального медицинского исследовательского центра радиологии» Минздрава РФ посетил 25 августа в Обнинске в рамках рабочей поездки в Калужскую область министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. В поездке министра сопровождалврио губернатор Владислав Шапша. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Михаил Мурашко в Обнинске

Михаил Мурашко ознакомился с отделениями клинического сектора и побывал в Центре протонной терапии. «Это мозг российской онкологии», — сказал федеральный министр. Он также отметил, что в учреждение вкладывается большое количество ресурсов — финансовых, кадровых, организационных. По его словам, в прошлом году правительством России только на переоснащение центра оборудованием было выделено более двух миллиардов рублей, более одного миллиарда направляется на строительство новых корпусов, на развитие научной базы и разработку новых лекарств.

«Нам бы хотелось, чтобы Российская Федерация показала себя в движении так же, как было этой весной: очень быстро, эффективно и результативно. Этой весной в оборот вышло максимальное количество медицинских изделий и лекарственных препаратов. Они показали, что мы умеем не только копировать, но и полностью разрабатывать и выпускать инновационную медицинскую продукцию», — подчеркнул Михаил Мурашко.

Глава Минздрава заявил, что в настоящее время готовится ряд документов, «которые совершат организационный и регуляторный прорыв» в оказании медицинской помощи в онкологии, а также в правилах изготовления радиофармпрепаратов, которые всё шире используются в медицине.

В МРНЦ ведутся фундаментальные и прикладные исследования в области медицинской радиологии, общей и прикладной радиобиологии, радиационной медицины и эпидемиологии, осуществляется подготовка высококвалифицированных научных и медицинских кадров. Здесь развернуто 400 коек практически по всем онкологическим профилям, функционирует более 20 лечебных отделений. На базе центра выполняется почти половина всех процедур радионуклидной терапии, проводимых в России.