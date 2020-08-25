Ярославль, 25 августа, 2020, 15:47 — ИА Регнум. Ярославцы, которые живут в Москве, смогут проголосовать на дополнительных выборах депутата Госдумы от Ярославской области по 194 округу. Об этом 25 августа на заседании рабочей группы Общественной палаты региона рассказал председатель облизбиркома Олег Захаров.

ЦИК Выборы

«Для тех жителей области, кто проживает в Москве, но сохраняет ярославскую регистрацию, предусмотрена дополнительная опция. Если они хотят проголосовать на избирательной участке с бумажным бюллетенем, в Москве открыты тридцать так называемых цифровых избирательных участков. Можно принять участие в голосовании, просто подав об этом заявку. Я думаю, таких заявок будет не очень много, статистика нам об этом и говорит — не более 10 заявок подано. Просто потому, что более интересным является формат дистанционного голосования, когда ходить никуда не нужно», — рассказал Олег Захаров.

В Ярославской области впервые пройдёт электронное голосование. Принять в нём участие смогут жители 194 избирательного округа, которые имеют подтверждённую учетную запись на портале госуслуг. Всего такая возможность есть у 280 тысяч избирателей округа.

Между тем сам эксперимент с электронным голосованием вызывает беспокойство у общественности. Ведь наблюдать за ходом голосования традиционными способами в этом случае невозможно. На это обратил внимание уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

«Дистанционное электронное голосование — какие здесь будут возможности общественного контроля за этой частью выборов? Это новое явление и оно будет вызывать пристальное внимание общества. Чтобы никаких сомнений не оставалось по поводу использования этого канала», — сказал Сергей Бабуркин.

Председатель избирательной комиссии Олег Захаров пока не смог развеять сомнения. Он предложил общественникам принять участие в тестировании системы.

«31 августа избирательная комиссия Ярославской области совместно с центральной избирательной комиссией проводит открытое тестирование системы дистанционного электронного голосования. Мы приглашали всех экспертов принять участие. Поскольку оно будет тестовое, оно не связано с наличием прописки. Само голосование будет проходить по вопросу, какая достопримечательность Ярославской области является лучшей. Это позволит нам протестировать систему голосования от начала до конца. Есть достаточно много вопросов, как за этим наблюдать. Здесь нам надо совместно садиться, браться, что вы можете посмотреть, а мы вам готовы всё показать», — сказал председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

Другой вопрос возник о трёхдневном голосовании. Член общественной палаты Ярославской области Людмила Шабуева спросила, не откроет ли многодневное голосование возможностей для вброса бюллетеней. По словам председателя облизбиркома, каждый вечер бюллетени будут складываться в отдельный пакет и опечатываться. Вскрывать их будут уже после завершения голосования. По мнению Олега Захарова, это надежный способ защиты.

По словам Олега Захарова, на выборах будут активно КоИБы — они будут использоваться примерно на половине участков, в основном в Ярославле. Пока что избирательная кампания в 194 округе проходит достаточно спокойно.

«Об этом свидетельствует небольшое количество жалоб, которое исчисляется двумя-тремя. Но есть некоторые сигналы, которые требуют общественного внимания — это распространение подложного агитационного материала с агитацией против конкретного кандидата», — сказал Олег Захаров.

«Чёрная» агитационная газета была направлена против кандидата от «Единой России» Андрея Коваленко. Основной упор создатели поддельного материала сделали на якобы американском гражданстве известного хоккеиста, долгое время игравшего в НХЛ. Ранее и Коваленко, и избирком уже опровергали эти сведения. На этот раз оперативно сработали сотрудники полиции — они не дали агитке дойти до избирателей.

«Должен поблагодарить правоохранительные органы за оперативную работу, которые оперативно пресекли его распространение. Распространение было не очень масштабным и не привело к какому-либо эффекту. Такие методы агитации должны осуждаться», — сказал Олег Захаров.

Довыборы депутата Госдумы России по 194 округу пройдут в единый день голосования 13 сентября. Место стало вакантным после перехода Александра Грибова на работу в Правительство России.