Ярославцам рассказали об особенностях голосования на выборах 13 сентября
Ярославль, 25 августа, 2020, 15:47 — ИА Регнум. Ярославцы, которые живут в Москве, смогут проголосовать на дополнительных выборах депутата Госдумы от Ярославской области по 194 округу. Об этом 25 августа на заседании рабочей группы Общественной палаты региона рассказал председатель облизбиркома Олег Захаров.
В Ярославской области впервые пройдёт электронное голосование. Принять в нём участие смогут жители 194 избирательного округа, которые имеют подтверждённую учетную запись на портале госуслуг. Всего такая возможность есть у 280 тысяч избирателей округа.
Между тем сам эксперимент с электронным голосованием вызывает беспокойство у общественности. Ведь наблюдать за ходом голосования традиционными способами в этом случае невозможно. На это обратил внимание уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.
Председатель избирательной комиссии Олег Захаров пока не смог развеять сомнения. Он предложил общественникам принять участие в тестировании системы.
Другой вопрос возник о трёхдневном голосовании. Член общественной палаты Ярославской области Людмила Шабуева спросила, не откроет ли многодневное голосование возможностей для вброса бюллетеней. По словам председателя облизбиркома, каждый вечер бюллетени будут складываться в отдельный пакет и опечатываться. Вскрывать их будут уже после завершения голосования. По мнению Олега Захарова, это надежный способ защиты.
По словам Олега Захарова, на выборах будут активно КоИБы — они будут использоваться примерно на половине участков, в основном в Ярославле. Пока что избирательная кампания в 194 округе проходит достаточно спокойно.
«Чёрная» агитационная газета была направлена против кандидата от «Единой России» Андрея Коваленко. Основной упор создатели поддельного материала сделали на якобы американском гражданстве известного хоккеиста, долгое время игравшего в НХЛ. Ранее и Коваленко, и избирком уже опровергали эти сведения. На этот раз оперативно сработали сотрудники полиции — они не дали агитке дойти до избирателей.
Довыборы депутата Госдумы России по 194 округу пройдут в единый день голосования 13 сентября. Место стало вакантным после перехода Александра Грибова на работу в Правительство России.