Баку, 25 августа, 2020, 15:46 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию Минобороны России, которую возглавляет министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом 25 августа сообщается на сайте азербайджанского лидера.

President.az Сергей Шойгу и Ильхам Алиев

Также указывается, что глава министерства обороны РФ провел встречу со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что делегация российского Минобороны прибыла в Азербайджан на открытие конкурса «Кубок моря», проходящего в рамках Армейских международных игр «АрмИ-2020».