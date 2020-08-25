Президент Азербайджана принял делегацию Минобороны РФ во главе с Шойгу
Баку, 25 августа, 2020, 15:46 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию Минобороны России, которую возглавляет министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом 25 августа сообщается на сайте азербайджанского лидера.
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Сергей Шойгу и Ильхам Алиев
Также указывается, что глава министерства обороны РФ провел встречу со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что делегация российского Минобороны прибыла в Азербайджан на открытие конкурса «Кубок моря», проходящего в рамках Армейских международных игр «АрмИ-2020».