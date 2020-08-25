Москва, 25 августа, 2020, 15:31 — ИА Регнум. Калининградская область ждёт в 2020 году порядка 1,2−1,3 млн туристов. Ранее прогноз туристических властей региона был около 900 тыс. туристов за год, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Григорий Фадеев ИА Красная Весна Калининград

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Стоимость туров в Калининград и область в этом году не изменилась. Так, цена тура на пять дней с проживанием в среднем стоит 20 тыс. руб. на двоих (без учета перелета). Но отдых в санаториях обойдется дороже.

Также туроператоры считают, что в Калининградскую область туристов привлечет акция по возвращению средств за туры по России. Первые дни продажи туров с кешбэком показали наличие интереса к данному направлению.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калининградской области с 23 июня открылся для туристов национальный парк «Куршская коса».

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