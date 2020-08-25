Санкт-Петербург, 25 августа, 2020, 15:38 — ИА Регнум. В период до 2025 года в Ленинградской области газифицируют еще 412 населенных пунктов — 54 тыс. квартир и частных домов — доведя газификацию региона почти до 100 процентов. Такие параметры содержит подписанная 25 августа программа развития газоснабжения и газификации Ленобласти на 2021−2025 годы.

Павел Редин ИА Красная Весна Газовый вентиль

Документ подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.

Регион профинансирует программу на 12 млрд рублей, Газпром вложит более 31 млрд рублей, что в шесть раз больше, чем за предыдущие пять лет сотрудничества.

«Для нас это самая масштабная программа газификации за всю историю Ленинградской области. Особенно важны ее социальная направленность и газификация более 100 промышленных предприятий. К 2025 году мы фактически выходим почти на 100-процентное исполнение генеральной схемы газификации региона — будет выполнено 97,5%» — сказал Александр Дрозденко,

К концу 2025 года предполагается проложить 124 межпоселковых газопровода (общей протяженностью 2000 км) построить семь новых газораспределительных станций и столько же реконструировать. На природный газ переведут более 104 котельных. Ленобласть обеспечит строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов обще протяженностью более 1100 км.

Кроме того, Газпром продолжит реализацию социальных программ в Ленинградской области, в том числе строительство физкультурно-оздоровительных комплексов. В 2021 году начнется возведение такого ФОКа в Усть-Луге.

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