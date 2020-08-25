Москва, 25 августа, 2020, 15:04 — ИА Регнум. Непрофильная коллекторская деятельность микрофинансовых организаций остаётся вне сферы контроля государства. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 августа заявил директор Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Аристов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с директором Федеральной службы судебных приставов – главным судебным приставом Российской Федерации Дмитрием Аристовым

«Часть игроков, которых мы не контролируем, самая крупная — микрофинансовые организации, их 1 тыс. 606. Это без учёта структурных подразделений, филиалов и представительств. Они не выполняют основной вид деятельности — взыскание задолженности, он у них дополнительный, поэтому в реестр не вносится по закону, и они пока функционируют в этой части без нашего контроля», — заявил Аристов.

«По анализу 80 тыс. жалоб, которые нам поступили за 3,5 года, 50% всех нарушений (совершено) именно микрофинансовыми организациями», — подчеркнул он.

При этом ФССП осуществляет надзор за профессиональными коллекторами — на данный момент их число составляет 321 организация, а с учётом структурных подразделений, филиалов, представительств по всей территории страны — 800.

«Мы их занесли все в государственный реестр и осуществляем проверку. Нами проведено 1200 внеплановых проверок, составлено 7 тыс. протоколов, вынесено штрафов судами на 235 млн рублей», — отметил Аристов.