Москва, 25 августа, 2020, 14:16 — ИА Регнум. Главная причина снижения валютной ликвидности — сокращение валютной выручки российских компаний, являющееся следствием общего снижения деловой активности в мире в целом и падения цен и спроса на углеводороды в частности, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор, совладелец Нью Рига Финанс Клаб Петр Бубнов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«При этом каких-то массовых покупок валюты гражданами не наблюдается, что, в частности, связано с общим сокращением реальных доходов населения России.

Ещё одним пылесосом валютной ликвидности могла стать Белоруссия, где на фоне политических рисков спрос на доллары и евро сильно вырос.

Данная ситуация не сулит каких-то серьёзных последствий для отечественной экономики, поскольку внешнеторговый баланс остается положительным, а резервы ЦБ РФ установили новый рекорд.

Однако информация о сокращении валютной ликвидности в банковской среде вполне может спровоцировать. краткосрочный всплеск панических покупок долларов и евро населением», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, к началу августа 2020 года запас валютной ликвидности в банках России оказался почти полностью исчерпанным.

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