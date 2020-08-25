Кызыл, 25 августа, 2020, 13:37 — ИА Регнум. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прокомментировал повторное заражение коронавирусом главы Тувы Шолбана Кара-оола. По его словам, данных о том, что у главы Тувы повторный коронавирус, нет, сообщают СМИ.

Kremlin.ru Шолбан Кара-оолы

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Как сообщало ИА REGNUM, руководитель региона сообщил о своей госпитализации 24 августа. Он отметил, что в этот раз заболевание протекает иначе, чем в конце мая, когда он впервые подхватил вирус. Если тогда у него болело в районе груди, то сейчас глава пожаловался на сильные головные боли. Для дополнительного обследования Кара-оол был отправлен сегодня в Москву.

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