Москва, 25 августа, 2020, 14:00 — ИА Регнум. ФГУП «Федеральный экологический оператор» определен единственным исполнителем работ по ликвидации накопленного экологического ущерба в Усолье-Сибирском (Иркутская область), сообщила замглавы правительства РФ Виктория Абрамченко.

Government.ru Виктория Абрамченко

«Работа над ликвидацией накопленного экологического вреда требует уникального опыта, компетенций, серьезной технической подготовки. Поэтому на территории уже работают специалисты Минобороны, МЧС, Росатома. Некоторые опасные объекты на промплощадке требуют незамедлительной ликвидации. Большое внимание будет уделено безопасности проводимых работ, предусмотрена многоуровневая защита — системы подавления возможных выбросов и постоянный экологический мониторинг, как на территории «Усольехимпрома», так и за ее пределами», — сказала также Абрамченко.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому «Федеральный экологический оператор» определен единственным исполнителем работ по ликвидации накопленного экологического ущерба в г. Усолье-Сибирское Иркутской области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 30 июля 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил разработать и реализовать план мероприятий по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов, очистке загрязнённых территорий в городе Усолье‑Сибирском.