Барнаул, 25 августа, 2020, 13:17 — ИА Регнум. Известие о том, что новый учебный год в России, несмотря на эпидемию коронавируса, традиционно начнётся 1 сентября, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал врач высшей категории, кандидат медицинских наук и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):

Виктория Ивановская ИА REGNUM Первоклашки

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"Несмотря на то, что эпидобстановка пока кардинальным образом не улучшилась и говорить об окончании эпидемии пока преждевременно, я бы согласился с Минпросвещения о нецелесообразности переноса начала учебного года на 1 октября. Наблюдения показали, что эта часть населения наименее подвержена риску инфицирования SARS-CoV-2 и практически не дает прироста заболеваемости. Информации об имевших место вспышках инфекции среди детей нет.

По всей видимости, проведение занятий в школах в связи с этим представляется достаточно безопасным. Вместо предлагаемой парламентарием идеи, способной значительно ухудшить учебный процесс, гораздо более рациональным является организация мониторинга эпидемиологической обстановки в школах со своевременными выявлением и изоляцией детей с симптомами ОРВИ».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ответ на обращение депутата Госдумы РФ Василия Власова, предложившего отложить старт обучения до 1 октября, в Минпросвещения заявили об отсутствии такой необходимости. Такого же мнения придерживается и руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых.