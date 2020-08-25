Барнаул, 25 августа, 2020, 13:08 — ИА Регнум. Известие о том, что новый учебный год в России, несмотря на эпидемию коронавируса, традиционно начнётся 1 сентября, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых:

Николай Богданов-Бельский. Вдохновение (фрагмент)

«Я бы положилась в данном случае на проработанное консолидированное мнение Роспотребнадзора, Минздрава РФ, Минпросвещения РФ и иных компетентных органов. Если анализ действующей эпидобстановки и ее прогноз позволяют распахнуть двери школ, то идём учиться. Любые предложения по ужесточению режима должны основываться на профессиональном уровне, и здесь, конечно, первое слово за врачами».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ответ на обращение депутата Госдумы РФ Василия Власова, предложившего отложить старт обучения до 1 октября, в Минпросвещения заявили об отсутствии такой необходимости. Там уточнили, что профильные ведомства дали все необходимые установки регионам и провели работу по защите здоровья учащихся и педагогов.