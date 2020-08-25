Киев, 25 августа, 2020, 12:54 — ИА Регнум. Каждый год празднование дня независимости 24 августа превращается в печальную констатацию утраченных надежд и потерянных перспектив Украины, заявил в своем комментарии сегодня, 25 августа, политический эксперт Виктор Небоженко.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко и Зеленский

Политолог констатировал, что «украинского чуда» не произошло, а попытки страны «рвануть вперед» в 2000, 2004 и 2014 годах оказались фальстартами и в итоге только усугубили положение. Украинская власть при этом мастерски освоила трюки с «переодеванием в воздухе» и накопила огромный опыт манипулирования страной, заявил Небоженко, но уже много лет такую Украину не жалеет ни Запад, ни Россия.

Эксперт заявил, что в нынешнем официальном праздновании дня независимости в Киеве эстетики было больше, чем политики и морали, поскольку Зеленскому хорошо удаются только массовые шоу.

«Этим умело воспользовался бывший президент-олигарх Порошенко, который уже приватизировал национал-демократический сектор украинской политики… Если так дальше пойдет, то к концу года Порошенко политически станет сильнее Зеленского. Более того, если Порошенко найдет общий язык с Медведчуком и Аваковым, то у Зеленского останется мало шансов спокойно досидеть до конца каденции», — резюмировал Небоженко.

ИА REGNUM напоминает, что 24 августа в Киеве наряду с официальными мероприятиями состоялся достаточно многочисленный альтернативный «марш защитников» под покровительством Порошенко и его соратников. Официальные власти сделали упор на развлекательные мероприятия.