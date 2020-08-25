Барнаул, 25 августа, 2020, 12:44 — ИА Регнум. Внезапное начало приступа на фоне полного здоровья и симптомы заболевания Навального совсем не исключают возможности отравления. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»).

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Плакат сторонников Навального у БСМП №1 в Омске

Комментируя высказывание известного доктора и телеведущего Александра Мясникова, посоветовавшего не торопиться с выводами по поводу интоксикации Навального, он также отметил, что в данном случае нельзя полностью исключить версию о криминальном характере отравления.

«Из передачи «Следствие вели…» с Леонидом Каневским мы знаем, что отравления с помощью ядов порой встречались в советской криминальной практике. Но я бы сразу назвал весьма неправдоподобными расхожие версии о причастности спецслужб. Это удел дилетантов и любителей конспирологии».

Как уже сообщало ИА REGNUM, по результатам диагностики берлинская клиника «Шарите» заявила, что в случае с Навальным произошло отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Тем не менее известный врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале призвал не торопиться с выводами.