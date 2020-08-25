«Удел дилетантов»: об интоксикации Навального
Барнаул, 25 августа, 2020, 12:44 — ИА Регнум. Внезапное начало приступа на фоне полного здоровья и симптомы заболевания Навального совсем не исключают возможности отравления. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»).
Комментируя высказывание известного доктора и телеведущего Александра Мясникова, посоветовавшего не торопиться с выводами по поводу интоксикации Навального, он также отметил, что в данном случае нельзя полностью исключить версию о криминальном характере отравления.
Как уже сообщало ИА REGNUM, по результатам диагностики берлинская клиника «Шарите» заявила, что в случае с Навальным произошло отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Тем не менее известный врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале призвал не торопиться с выводами.