Калуга, 25 августа, 2020, 14:37 — ИА Регнум. Калужское образование в минувшем учебном году с честью преодолело «выход в онлайн», и для сохранения наработанного опыта необходимо дальнейшее развитие в направлении качественной цифровой образовательной среды. Об этом шла речь на пленарном заседании областной декады образования, которое состоялось в калужском государственном университете им. К. Э. Циолковского, сообщает 25 августа корреспондент ИА REGNUM.

Edu.gov.ru Дистанционное образование

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На заседании были проанализированы актуальные вопросы развития образования в условиях дистанционного обучения. Участники встречи отметили, что прошедший учебный год был напряжённым. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой произошёл глобальный переворот в системе образования, и не случайно сегодня большое значение имеет технологическая подготовка педагогов и оснащение образовательных учреждений необходимым оборудованием. Именно на это нацелен проект цифровой образовательной среды, в рамках которого уже к концу 2020 года все школы Калужской области должны быть обеспечены высокоскоростным интернетом. На семинарском занятии собравшихся педагогических работников ознакомили с опытом разработки дистанционного ресурса «Общественная экспертиза» на сайте образовательной организации. В ходе дискуссии обсуждались преимущества и недостатки ресурса и его реализация в условиях конкретной школы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев заявил родителям, что в школах не планируется введение дистанционного обучения вместо традиционной формы учёбы.