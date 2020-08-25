Киев, 25 августа, 2020, 12:07 — ИА Регнум. В ходе празднования дня независимости 24 августа можно было четко видеть как минимум две разных Украины, а есть еще и третья, заявил в своем комментарии 25 августа политический эксперт Валерий Пекарь.

President.gov.ua День Независимости на Украине

По его словам, одна Украина — «это ветераны, волонтеры и люди, которые отбили ладони, аплодируя им на Крещатике, и срывали голос, выкрикивая слова благодарности» (имеются ввиду сторонники экс-президента Порошенко и в целом «партии войны» — ред.), а вторая Украина — это «дешевый корпоративчик под попсовую музычку» (имеются ввиду официальные мероприятия под патронатом президента Зеленского).

«Эмоционально я на стороне первой Украине, а на вторую просто не могу спокойно смотреть. Но умом я понимаю, что этими двумя (Украинами) ситуация не исчерпывается. Что есть еще те, для кого день независимости вообще не праздник, потому что они не принимают Украину и живут под лозунгом «Путин, введи войска», хотя и имеют в кармане украинский паспорт», — заявил Пекарь.

Эксперт считает, что двум Украинам придется объединиться, чтобы не дать шанса на развитие третьей, потому что «все остальные сценарии слишком плохие».

ИА REGNUM напоминает, что 24 августа, в день независимости Украины, в Киеве наряду с официальными мероприятиями состоялся альтернативный «марш защитников», который проводят второй год подряд из-за отсутствия официального военного парада. Официальные власти сделали упор на развлекательные мероприятия, хотя Зеленский также поучаствовал в небольшой церемонии памяти павших защитников Украины.