Ярославль, 25 августа, 2020, 11:53 — ИА Регнум. В Ярославской области рост численности диких животных стал серьёзной проблемой. Об этом на заседании комитета Ярославской областной думы рассказал директор департамента ветеринарии Александр Чавгун.

Pixabay.com Медведь

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дикие животные все чаще заходят в города. В этом году медведь в городе напал на жителя Ярославля, животное пришлось убить.

«Те животные, которые на сегодня выходят к людям, неадекватные, порой бешеные. В свое время у нас было заключено соглашение между департаментом охраны окружающей среды, департаментом ветеринарии, УМВД по поводу захода диких животных на территорию населенных пунктов. В связи с этим должны туда приехать специалисты и уже принять на месте решение, что делать с этим животным. Это большая проблема, которая не решена на территории Ярославской области. Её надо решать. Первое решение — это регулирование численности плотоядных животных», — рассказал директор департамента ветеринарии Ярославской области Александр Чавгун.

По словам Чавгуна, в прошлом году в регионе было 12 случаев бешенства, в этом году их уже 45, а концу года количество может достигнуть 100. Одна женщина умерла после укуса бешеной лисы.

«Как только начинают плотоядные животные распространятся и их количество начинает превышать допустимые объёмы, то начинается неблагополучие по всем этим заболеваниям. В Тутаеве женщина 78 лет умерла от бешенства. Ее покусала лиса. Она никому ничего не сказала, несвоевременно обратилась к медикам. По моей информации, когда женщине делали пятую вакцинацию, началась клиника», — рассказал Александр Чавгун.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в текущем охотничьем сезоне власти уже увеличили нормы отстрела медведей в полтора раза.