Киев, 25 августа, 2020, 11:00 — ИА Регнум. Администрация Белого дома в Вашингтоне направила письмо главе одного из комитетов Верховной рады и еще ряду украинских чиновников, фактически обвинив парламент страны во лжи.

Иван Шилов ИА REGNUM Рада

Об этом сообщает со ссылкой на свои источники 25 августа украинское издание «Европейская правда».

Речь идет о принятом Радой в первом чтении т.н. законопроекте о локализации, который меняет правила госзакупок в области машиностроения в пользу украинских производителей. В пояснительной записке авторы проекта ссылаются на два действующих американских закона, которые якобы имеют схожие с украинским проектом нормы, что стало существенным аргументом для депутатов при голосовании.

Представитель администрации Трампа объясняет, что есть два закона, которые действительно создают преимущества для товаров, произведенных в США или в любом государстве ВТО, — но исключительно потому, что по условиям ВТО Штаты также должны предоставлять иностранным товарам или компаниям право на госзакупки в своем государстве. В документе, принятом Радой, таких положений нет. Соответственно, законопроект о локализации нарушает обязательства Украины не только в рамках соглашения об ассоциации с ЕС, о чём уже неоднократно заявили в Брюсселе, но и ВТО.

«Мы понимаем необходимость преодолевать экономические последствия пандемии. Но делать это необходимо, не забывая о принципах либерализации рынка», — говорится в обращении.

ИА REGNUM напоминает, что Верховная рада 21 июля приняла в первом чтении т.н. «законопроект о локализации», документ поддержали 248 народных депутатов при 226 необходимых.

23 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что документ не соответствует соглашению об ассоциации с ЕС и другим международным обязательствам Украины, и ко второму чтению его необходимо существенно изменить.