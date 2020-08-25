Москва, 25 августа, 2020, 10:58 — ИА Регнум. Счетная палата РФ нашла миллиарды рублей, ради которых в России повышался пенсионный возраст, считает депутат Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Как сообщало ИА REGNUM, Счетная палата РФ нашла ошибки в системе персонифицированного учета в ПФР, которые часто приводят к нарушению пенсионных прав граждан, говорится в отчете контрольного ведомства по итогам проверки деятельности ПФР в 2017—2019 годах.

Когда доверие к пенсионной системе и без того подорвано, она должна хотя бы работать как часы, а вместо этого, как выяснила Счетная палата, Пенсионный фонд выплачивает сотни миллионов рублей мертвым душам, заводит одновременно несколько учетных записей на одного человека, путает данные и недоплачивает там, где должен, возмущен Тумусов.

«То есть в действительности речь идет о миллиардах рублей — тех самых миллиардах, ради которых повышали пенсионный возраст, хотя, как оказалось, вместе этого достаточно было наладить администрирование», — отметил парламентарий в соцсетях.

В общем, проблема не в том, что государству не хватает денег, а как обычно — в том, что чиновникам не хватает ответственности, резюмировал депутат.

Счетная палата указала на системные ошибки работы ПФР: основной проблемой является открытие на одного человека двух и более счетов, а также присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам. По данным СП, «ПФР после смерти пенсионеров продолжает выплачивать пенсии на сотни миллионов рублей, а родственники умерших свободно снимают эти средства». Кроме того, отмечает Счетная палата, только в двух территориальных органах ПФР переплаты составили 377,035 млн рублей.