Переславль-Залесский, Ярославская область, 25 августа, 2020, 10:50 — ИА Регнум. В Ярославской области сотрудники национального парка «Плещеево озеро» сняли колонию серых цапель, расположившуюся на верхушках сосен. Об этом нацпарк сообщил в социальных сетях. Для съемок был использован квадрокоптер. Как выяснилось, колония за последние годы существенно выросла. Сотрудники парка обнаружили целый городок из гнезд.

Национальный парк «Плещеево озеро» Колония серых цапель

«В июле сотрудниками научного отдела ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро» был проведен мониторинг колонии серой цапли на территории национального парка. Эта колония уже много лет располагается в высокоствольном сосняке на берегу озера. В 2013 и в 2016 годах сотрудниками кафедры биологии и экологии ЯрГУ им. П.Г.Демидова уже проводился подсчет гнезд. В то время было выявлено уменьшение колонии с 38 гнезд в 2013 году до 24 в 2016-м. Было высказано предположение, что колония постепенно угасает. Наблюдения этого года опровергли этот пессимистический прогноз. С помощью квадрокоптера национального парка было зафиксировано 57 (!) гнезд с птенцами», — сообщили в национальном парке.

Национальный парк «Плещеево озеро» расположен в окрестностях одноимённого озера на площади 24 149,11 га. Миссией парка является сохранение и восстановление уникального природно-исторического комплекса в районе города Переславля-Залесского и Плещеева озера с эндемичной популяцией переславской ряпушки.