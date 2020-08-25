Москва, 25 августа, 2020, 10:48 — ИА Регнум. Идея с переводом ребёнка на дистанционное обучение по желанию родителей может запредельно нагрузить учителя, и без того с трудом принимающего новые «коронавирусные» реалии работы в школе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил учитель одной из школ на юго-востоке Москвы.

(сс) Евгений Самарин. mos.ru Дистанционное образование

«В целом идея неплохая, раз уж в системе образования есть опыт дистанционного обучения. Но, во-первых, не так давно замдиректора департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения РФ Александр Лямин заявил о всё ещё существующих проблемах в системе дистанционного образования. Во-вторых, получается так, что, помимо обычных уроков, учителям придётся после своего рабочего времени заниматься «дистанционкой» без какой-либо доплаты за рабочие часы? Или же речь идёт только об уроках в рамках того функционала, который предоставляет МЭШ? Если второе, то по опыту могу сказать, что в первые недели и даже месяцы этот ресурс нередко испытывает перебои — как это было, например, в первые недели «дистанционки» во время пандемии коронавируса», — сказал педагог.

По его словам, идея, высказанная главой департамента образования и науки Москвы Александром Молотковым, требует небольшой доработки и чётко прописанных правил оплаты в трудовом договоре учителя.

Напомним, ранее глава департамента образования и науки Москвы Александр Молотков заявил, что родители имеют право оставлять детей дома, поскольку ресурсы МЭШ позволяют это делать.