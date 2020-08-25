Ярославль, 25 августа, 2020, 10:16 — ИА Регнум. В Ярославле в ходе дорожного конфликта водитель автомобиля распылил газ в окно маршрутного автобуса. Об этом сообщает портал ЯрНьюс со ссылкой на сообщение очевидцев в социальных сетях.

Yarnews.net Маршрутное такси

Очевидец рассказали, что ехал на маршрутке № 96 в утренний час пик по Суздальскому шоссе. Автобус начал подрезать автомобиль Volkswagen, затем водитель вышел из машины, начал стучать по стеклу автобуса и оскорблять водителя.

«Водитель автомобиля стоял перед нами и не сдвигался с места. Затем мы стали объезжать его, но он продолжил нас резать и не давать проехать, создавая опасную ситуацию не только нам, но и соседним водителям. Таким образом мы доехали до остановки «Выемка». Водитель автомобиля снова вышел из машины и пошел в сторону нашей маршрутки. Он прыснул перцовым баллончиком в окно водителя маршрутки. Досталось всем, все пассажиры, водитель и кондуктор начали задыхаться, кашлять. Водитель открыл двери, и мы выбежали на улицу. Тем временем водитель автомобиля уже скрылся», — написал в социальных сетях очевидец.

Медицинская помощь никому из пассажиров не потребовалась. Что стало причиной конфликта, неизвестно.